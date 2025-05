Zumal da viel vom Trainerteam um ihn herum abhängig ist. Manfred Schmid war an Stögers Seite stets ein Mitfaktor des Erfolgs bei der Austria, in Köln und Dortmund. Die Frage, wer den neuen Rapid-Trainer in Hütteldorf umringt, wird genauso spannend wie die Königsfrage selbst.

Das spricht für ihn

Allein auf der zwischenmenschlichen Ebene zwischen Coach und Spielern ist der neue Ansatz aber ein ganz anderer als noch mit Klauß, bei dem zuletzt noch Defizite in diesem Bereich nach außen drangen.

Dazu kann Stöger eine Vereinsentwicklung in ganz anderem Maße beeinflussen, dank seiner vergangenen Rollen in anderen Bereichen eines Klubs. Dahingehend muss die jüngere Abwesenheit vom Trainerstuhl gar kein Nachteil sein.

Apropos jung: Der forcierte Einbau von jungen Spielern soll eine der Unstimmigkeiten gewesen sein, die zum frühen Aus in Budapest führten. Bei Rapid wäre das ein Plus.

Er wird schon wissen, was er tut

Über den Zweifeln steht ein wichtiger Aspekt: Peter Stöger weiß, was er tut.

Er kennt Rapid. Er kennt das Umfeld. Er kennt die akuten Probleme. Er kennt die Möglichkeiten, mit denen er arbeiten muss. Und die Erwartungen, die an ihn gestellt werden. Er wird – hoffentlich – keine bösen Überraschungen erleben. Sein Gang nach Hütteldorf wird reiflich überlegt sein.

Sich Rapid, seine Eigenheiten und seinen "Status quo" anzutun, da gehört Zuversicht dazu. Wenn Stöger diese trotz allem mitbringt, gibt es wenig Gründe, sie von außen abzusprechen. Zumal er den Charakter hat, mit Rapids Eigenheiten souveräner umgehen zu können.

Es gilt daher genauso wie sonst: Abwarten. Das wird ohnehin nicht langweilig. Denn selten war eine pragmatische, naheliegende Besetzung so spannend.