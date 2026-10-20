Nikolas Polster: "Ich dachte: Das darf doch nicht wahr sein!"

90minuten: Nijmegen hatte niemand auf dem Schirm. Ein Traditionsklub an der deutschen Grenze, der vergangene Saison Dritter wurde und europäisch dabei ist. Warum gerade dorthin?

Polster: Einfach weil es vom Zwischenmenschlichen am besten passte. Die Gespräche mit Tormann-Trainer und Sportdirektor haben mir gezeigt, dass Nijmegen ein top geführter Verein ist, der zuletzt erfolgreich war und höhere Ziele anstrebt. Nachdem es auch schon relativ spät im Transferfenster war, habe ich mich schnell für Nijmegen entschieden.

90minuten: Welche Rolle hat gespielt, dass Nijmegen zum Zeitpunkt des Wechsels schon eine Liga-Phase sicher hatte? Man stand in der letzten Runde der Champions-League-Quali, die Europa League war das Sicherheitsnetz.

Polster: Natürlich war das ein Bonuspunkt. Es wäre andererseits aber auch kein Ausschluss-Kriterium gewesen. Aber dadurch war klar: Es wird mit Meisterschaft, Cup und Europacup viele Spiele auf hohem Niveau geben, die Chance auf Einsatzzeiten ist dadurch höher. Das spornt natürlich an, Gas zu geben.

90minuten: Auch Hertha BSC wurde als möglicher Interessent kolportiert. War da was dran?

Polster: Ich persönlich habe keine Gespräche mit einem Hertha-Verantwortlichen geführt, zwischen meinem Management und dem Klub gab es schon Kontakt. Es war aber relativ schnell klar, dass es sich finanziell nicht ausgeht, man keinen Kompromiss finden würde. Es wurde medial etwas aufgebauscht, aber das Interesse war sicher da.

90minuten: Viele Nationalspieler berichten, dass sie sich bei solchen Fragen mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick beraten. Du hast zwar noch keinen Einsatz, warst aber bei zwei Lehrgängen dabei. Gehört man dann schon zum "inner circle", der mal bei Rangnick anfragt?

Polster: Ich stehe eher in Kontakt mit Michael Gspurning, dem Tormann-Trainer. Wir haben telefoniert, uns ausgetauscht. Er hat auch mit dem Torwart-Trainer von Nijmegen gesprochen und sich über die Lage informiert, schon vor dem Transfer. (lacht) Beim ÖFB kann mir also keiner übelnehmen, dass ich diesen Schritt gemacht habe.

90minuten: Bei NEC hat Ex-Nationaltormann Jasper Cillessen als Ersatzkeeper den Klub im Sommer verlassen, Gonzalo Crettaz war vergangene Saison die Nummer eins und hat zudem eine gemeinsame Vergangenheit mit Trainer Dick Schreuder. Gab es eine klare Absprache, welche Rolle für dich vorgesehen ist?

Polster: Der Torwart-Trainer sagte damals, und es gilt noch heute: Er kann niemandem etwas versprechen. Weder mir noch Gonzalo. Klar, wenn man letzte Saison betrachtet, wird er nicht ohne Grund plötzlich nicht mehr im Tor stehen. Aber wie gesagt: Es sind sehr viele Spiele, ich habe in der kurzen Zeit schon fünf Einsätze gesammelt. Es wurde auch nie gesagt: Ich bin die Zwei, er die Eins. Es wird der spielen, der aus Sicht des Trainers dem Team am meisten helfen kann.