Trauner: "Ich konnte keine Stiegen steigen und spielte trotzdem"

90minuten: Mit Feyenoord wurdest du einmal Meister und einmal Pokalsieger, ein Titel mit dem LASK ist dir verwehrt geblieben. Meine These lautet, dass eure Mannschaft 2019/20 sogar stärker gewesen ist als jene LASK-Mannschaft, die heuer Doublesieger wurde. Würdest du diese unterschreiben?

Trauner: Ich will das Double überhaupt nicht schmälern, das war eine unglaubliche Leistung. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass Salzburg und auch Sturm heuer nicht auf dem Top-Level waren und der LASK es dadurch geschafft hat - trotzdem Hut ab!

Für uns wäre damals ein Titel absolut möglich und auch verdient gewesen, wenn Salzburg in dieser Zeit nicht so eine Übermacht gewesen wäre. Wenn man daran denkt, wer damals dort gespielt hat: Haaland, Szoboszlai - das sind Spieler, die mittlerweile auf Weltklasse-Niveau sind. Das ist in Salzburg in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so am Platz gestanden.

90minuten: Ihr habt in dieser Zeit zwei Mal Sporting mit drei Toren Unterschied geschlagen. Am Donnerstag trifft der LASK wieder auf den portugiesischen Spitzenklub. Wie siehst du die Chancen?

Trauner: Eigentlich ganz gut, ich glaube, dass sie auf jeden Fall Chancen haben. Uns ist Sporting damals extrem gut gelegen, weil sie mit unserem argen Pressing nicht zurecht gekommen sind. Das hat sie damals überfordert, darum haben wir gegen sie immer gut ausgeschaut. Wir haben drei Mal gegen sie gespielt, wir hätten alle drei Spiele gewinnen müssen, das erste haben wir noch durch unter anderem ein Tor von Bruno Fernandes verloren. Die anderen zwei Mal haben wir sie relativ deutlich geschlagen und waren einfach extrem gut im Spiel.

Das muss der LASK probieren, wieder zu schaffen. Sporting hat natürlich individuelle Qualität. Die wollen kicken und den Ball am Fuß haben. Wenn man ihnen diesen Platz gibt, werden sie die Qualität haben, das auszuspielen. Aber ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden wird. Der LASK hat noch nicht den großen Erfolg in Europa gefeiert. Sie wissen, sie müssen jetzt liefern.

90minuten: Allgemein konnte der LASK seine erfolgreiche Mannschaft samt Trainerteam zusammenhalten und dazu noch punktuell verstärken, dennoch scheint es ein wenig am Selbstverständnis aus dem Frühjahr zu mangeln. Woran liegt das deiner Meinung nach?

Trauner: Die Doppel- bzw. Dreifachbelastung ist schon ein Thema, du hast sehr wenig Zeit, dich auf die einzelnen Spiele vorzubereiten. Der Kader ist nicht riesengroß und mit der Verletzung von Adeniran hat einfach eine Riesenstütze gefehlt, Sasa (Kalajdzic, Anm.) hat auch nicht die beste Vorbereitung gehabt. Das sind ein paar Bausteine, die noch nicht so fitten wie gegen Ende der letzten Saison, auch wenn der Kader relativ unverändert ist.

Gleichzeitig hast du sofort diese Spiele, in denen du eigentlich am Top-Level spielen solltest. Nichtsdestotrotz finde ich, dass sie einen guten Fußball spielen, sie werden auch in der Liga wieder eine gute Rolle spielen. Sie sind vielleicht noch nicht auf dem Level, auf dem sie gegen Ende der Vorsaison waren, aber ich traue ihnen zu, wieder dorthin zu kommen.