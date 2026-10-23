Jetzt zeigt sich, wie gut der Salzburger Saisonstart wirklich war

Nichts wurde es mit der dringend benötigten perfekten rot-weiß-roten Europacup-Woche.

Nachdem der LASK und Sturm Graz die Top-Teams Sporting Lissabon und Olympique Marseille heroisch niederrangen, ließ ausgerechnet der FC Salzburg, der mit NK Celje mit Sicherheit den leichtesten der drei Gegner hatte, aus.

Die "Bullen" holten trotz 2:0-Führung nur ein Remis in Slowenien, welches sich für sie wie eine Niederlage anfühlte, und bestätigen damit ein wenig den Negativtrend, der seit der letzten Länderspielpause spürbar ist.

Drei Rückschläge binnen kurzer Zeit

Ein sehr schmeichelhaftes 0:0 beim GAK, dann eine in der Höhe auch verdiente 0:4-Watschen vom AC Milan und nun das. Da hilft es auch wenig, dass in der Zwischenzeit ein auswärtsschwacher SCR Altach mit 3:0 besiegt werden konnte.

Der Saisonstart der rundum erneuerten Mannschaft unter Neo-Trainer Danny Röhl verlief absolut nach Maß. Zunächst passten nur die Ergebnisse, dann zogen auch die Leistungen nach. Das 5:1 gegen Rapid Anfang September war einer der besten "Bullen"-Auftritte seit sehr langer Zeit.

Freilich wurden auch unnötige Punkte beim WAC und der SV Ried liegengelassen, insgesamt wirkte es vor der Mega-Länderspielpause für mich aber so, als wären die Salzburger auf Direktkurs alte Stärke. Nun bin ich mir nicht mehr so sicher.

Veratschnig geht ab