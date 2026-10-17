Tino Wawra: "Sturm wird sich auch etwas einfallen lassen müssen"

90minuten: Der offizielle Arbeitsantritt war am 1. Oktober. Haben Sie sich bereits wieder eingearbeitet?

Wawra: Ich bin schon seit dem Altach-Spiel am 12. September wieder im Betrieb eingegliedert. Bereits vor einem Monat habe ich wieder auf meinem gewohnten Platz auf der Bank gesessen und mich eingearbeitet. Das haben der Verein und ich so besprochen. Das war sehr respektvoll von Präsident René Ziesler, Interimssportchef Andreas Lienhart sowie Geschäftsführer Lukas Kokail. Mit Gerald Scheiblehner habe ich natürlich telefoniert und wir haben uns auch einmal getroffen. Er wollte sich informieren, ob ich eh wieder zurückkomme, weil wir schon so erfolgreich zusammengearbeitet haben.

90minuten: Waren Sie auch in die Ablöse von Ferdinand Feldhofer involviert?

Wawra: Natürlich bekam ich nach dem Rapid-Spiel einen Anruf, aber die Verantwortung lag schon in der Zeit bei Andi und der Geschäftsführung – natürlich stand ich aber voll hinter der Entscheidung und will mich nicht abputzen. Es war eine gemeinsame Entscheidung.

90minuten: Ich möchte nicht zu sehr auf dieser Zeit herumreiten, aber wie war das für Sie, nachdem man sich nach zwei knappen Ligaentscheidungen überlegt hat, wie das nicht mehr zustande kommen kann, dass man so lange zittert?

Wawra: Wir wollten eine Ausgewogenheit zwischen interessanten Spielern wie Ramiz Harakate, die eine Aktie sein können und solchen, die für die Kabine wichtig sind. So wie wir das wahrgenommen hatten, gab es in den letzten zwei Jahren nicht immer dieses Mindset und das Sieger-Gen. Ich denke, deshalb sind wir zwei Mal in diese Situation geschlittert. Ich wollte Führungsspieler, die die jungen, hungrigen Spieler anleiten. Es kam von außen dann schnell viel Kritik, die ich für etwas unseriös halte. Ich weiß schon, dass es viele Möchtegern-Experten gibt, aber du kannst ja nicht vor dem ersten Spiel den Kader bewerten. Jetzt sieht man ja, dass wir mit der Kaderzusammenstellung nicht ganz so falsch gelegen sind.