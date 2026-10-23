Nur noch zwei Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga: Es ist ein Konzept, an das man sich schon in der Vorsaison gewöhnen musste. Weil die Tabellenspitze der Regionalliga Ost nicht um eine Zulassung angesucht hatte, durfte Schwarz-Weiß Bregenz oben bleiben.

Ab 2026/27 soll eine andere Formel zum selben Ergebnis führen. Statt drei Regionalligen gibt es jetzt vier, die Meister treffen sich Anfang Juni in einem Playoff. Wer aus Hin- und Rückspiel siegreich hervorgeht, darf aufsteigen.

Gemäß einer Auslosung spielt die RL Ost gegen die RL Süd und die RL West gegen die RL Nord. Wer den Wiener Sport-Club und Austria Klagenfurt in der 2. Liga sehen will, wird also Geduld brauchen.

Bleibt die Frage, welche der 63 Vereine sich überhaupt für den Profifußball interessieren. Die Bundesliga hat zu einem Workshop geladen, 12 Klubs sind der Einladung gefolgt. 90minuten hat im Anschluss nachgefragt, was sie sich dabei denken.