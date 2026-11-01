These: Rapid hat im Derby viel mehr Druck!

Johannes Bauer:

Das Derby hat eigene Gesetze! Ich hab's geschrieben, und verabschiede mich dafür von einem Zehner Richtung Tierschutz.

Fun Fact, der nur mich interessiert: 175 der 350 Duelle - und damit genau die Hälfte - fallen in meine Lebzeiten. Den Großteil davon habe ich noch mehr oder weniger im Kopf. So klar waren die Vorzeichen noch nie - aber einen Favoriten gibt es immer wieder, und immer wieder war diese Rolle im Duell um die Stadt nichts wert. Überhaupt auswärts.

Ein, zwei effektive Mittel, ein günstiger Spielverlauf, und schon kann wieder alles passieren. Dass auch Rapids Erfolgsformel gewisse Bruchstellen aufweist, bewies die erste halbe Stunde bei der Vienna: Es waren nur drei Umstellungen, aber ein glückloser Moulaye Haidara in der Offensive, Bendegúz Bolla auf der falschen Seite, Yusuf Demir wurde ein bisschen abgeklopft... schon war vom Klasse-Unterschied in dieser Phase nicht so viel zu merken, wie es hätte sein sollen.

Wirklichen Druck sehe ich auf keiner Seite. Die Austria kann nur überraschen, dazu muss Maximilian Uhlig eine Wirkungsfrist zugestanden werden. Und Rapids Fans würde ein Dämpfer im Derby schmerzen, Johannes Hoff Thorup und Team würden die Arbeit stoisch fortsetzen. Die Tabellenführung ist mit Salzburg im Nacken nicht selbstverständlich, nach einem Drittel der Saison aber nix wert.

Georg Sohler:

Ich nehme an, dass die Österreicher im Kader - allen voran natürlich Paul Gartler - jedem ab Tag eins im grün-weißen Dress klarmachen, welche Bedeutung jedes Derby gegen die Austria hat. Und selbst wenn Rapid den Meistertitel schon eingefahren hätte, wäre ein Derbysieg nach einer Meisterfeier ein Muss - so viel also zum Druck.

Hinsichtlich Anhang stimme ich Johannes dennoch zu: Ich halte die Wahrscheinlichkeit für hoch, dass die ansonsten hyper-mega-nervösen SCR-Fans nach diesem Saisonstart sogar eine Derby-Niederlage verschmerzen könnten.

Auch was die Bruchstellen betrifft, nicke ich zustimmend. Es gibt sie. Allerdings gibt es keine Taktik, die immer zieht. Fußball ist bekanntlich nicht nur ein Low-Score-Game, sondern auch ein "Fehlerspiel", wie Franco Foda es nannte. Gerade die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ab Anpfiff auch vollkommen zufällig alles passieren kann, spielt eine große Rolle, dass Fußball und nicht Pfitschigogerl der größte Sport der Welt ist.

Ein Aber habe ich dennoch. Die Salzburger sind nur drei Punkte hinter den Hütteldorfern, haben das erste direkte Duell überdeutlich klar gewonnen. Das ist vielleicht jetzt eine Randnotiz, kann aber im Frühjahr entscheidend sein. Noch rumpelt es zwar in Wals-Siezenheim hin und wieder, aber...