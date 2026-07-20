Hoff Thorup: "Als Fußballmannschaft muss man mit Risiko spielen"

90minuten: Die erste Sommer-Vorbereitungszeit unter Ihrer Führung ist nun fast vorbei. Was darf die Rapid-Fans optimistisch stimmen, dass die neue Saison besser laufen wird?

Johannes Hoff Thorup: Letzte Saison sind wir in einer Phase mit Druck hinzugekommen, in der die Stimmung völlig anders war. Jetzt haben wir gute neue Energie, die auch einige neue Gesichter einbringen. Unser Auftreten auf dem Platz ist auch etwas anders als zum Ende der letzten Saison. Außerdem haben wir viel Zeit mit dem Team abseits des Platzes verbracht, um daran zu arbeiten, wie wir mit verschiedenen Situationen umgehen und Führungsqualitäten und Verantwortung innerhalb der Gruppe aufbauen. Ich denke, wir haben es geschafft – in ein paar sehr, sehr intensiven Wochen –, den Großteil davon abzudecken.

90minuten: Was wird anders sein, wenn man Rapid zuschaut?

Hoff Thorup: Hoffentlich können wir die Spiele noch besser kontrollieren. Das war auch schon in der letzten Saison unsere Ambition. Zudem wollen wir höher pressen. Zuletzt ging es darum, etwas Kurzfristiges aufzubauen und im Hier und Jetzt zu arbeiten, um es zumindest in die Top-6 und in den Europacup schaffen. Das hat ein wenig die spielerische Entwicklung gebremst. Ich hoffe, das konnte jeder bereits in der Vorbereitung sehen.

90minuten: Bis jetzt gibt es mit Nicolas Bajlicz und Tonni Adamsen nur zwei komplett neue Spieler. Was bringen sie in die Mannschaft ein, was vorher gefehlt hat?

Hoff Thorup: Nico Bajlicz ist ein völlig anderer Typ als das, was wir bisher im Mittelfeld hatten. Er ist wirklich gut am Ball, bleibt unter Druck ruhig und kann sich auf engstem Raum bewegen, während andere Mittelfeldspieler ihre Qualitäten in anderen Bereichen hatten. Wir brauchten einen wie ihn. Und durch ihn sehen wir auch, dass einige der anderen Mittelfeldspieler in der Vorbereitung gute Schritte nach vorne gemacht haben. Tonni im Sturm gibt uns eine ganz neue Option. Er ist eher ein Zielspieler, so werden wir ihn auch einsetzen. Er will stark eingebunden sein, bewegt sich mehr und ist gut darin, gefährliche Räume zu finden und Momente zu nutzen, um seine Tore zu erzielen und Vorlagen zu geben. Er ergänzt unseren Kader wirklich gut. Das Wichtigste für uns war aber, den Kader so weit wie möglich zusammenzuhalten.