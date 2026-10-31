Die To-Do-Liste von Maximilian Uhlig bei der Wiener Austria

Selten waren die Karten so klar zwischen Austria Wien und SK Rapid verteilt, wie vor dem 351. Wiener Derby. Die einen aus Hütteldorf könnten am Sonntag ihre Tabellenführung verteidigen, die anderen aus Favoriten laufen Gefahr, weiter abzurutschen.

Vor dem Cup-Spiel gegen den TSV Hartberg unter der Woche zog man bei der Austria deshalb die Reißleine: Stephan Helm, der kaum noch Impulse setzen konnte, musste seinen Platz räumen. Nachrücker Maximilian Uhlig konnte die zweite Mannschaft Young Violets in dieser Saison der 2. Liga als erster "Verfolger" des Spitzenduos positionieren.

Auf dem Papier hat der Wechsel zumindest im Cup noch nicht den erhofften Effekt gehabt, die Austria schied im Elfmeterschießen vor eigenem Publikum aus.

An welchen Schrauben sollte der neue Coach mit mehr Trainingszeit am schnellsten drehen? 90minuten hat noch einmal genau hingeschaut.