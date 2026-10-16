Manfred Fischer: "Ich mache auch genug Fehler"

90minuten: Der Sommer war eigentlich in Ordnung. Ein Weiterkommen in der Conference-League-Qualifikation gegen Sporting Braga muss man sich nicht erwarten, es wäre von vielen Gesichtspunkten aus wichtig gewesen. Generell lässt es einen schon etwas ratlos zurück, warum es nicht laufen will. Wie siehst du das als Kapitän?

Fischer: Wir hatten aufgrund der vielen Qualifikationsspiele wenig Trainingszeit. So ist es für die jungen und die neuen Spieler nicht so einfach, die Abläufe unseres Spiels kennenzulernen. Jetzt, auch mit der langen Pause, gab es genug Zeit. Das darf also keine Ausrede mehr sein, weil wir in den drei Wochen während der Länderspiele sehr hart an uns gearbeitet haben. Der Trainer hat genau an den Punkten gearbeitet, in denen wir besser werden müssen. Was ich aufgrund meiner Erfahrung im Profifußball weiß, ist, dass nicht alles von null auf hundert perfekt läuft, nur weil man es trainiert. Das wäre ja vermessen. Was mich positiv stimmt, ist die Energie und dass wir brutal selbstkritisch sind – dann wird sich der Erfolg wieder einstellen. Das ist notwendig, um aus dem Strudel hinauszukommen.

90minuten: Fußball ist manchmal kompliziert, aber manchmal einfach. Ein Beispiel: Johannes Eggestein hatte Mitte Oktober letztes Jahr drei Tore und vier Assists. Aktuell hält er bei Null.

Fischer: Man darf das nicht an einem Spieler festmachen. Es gibt mehrere Spieler, die Tore schießen können und auch in der Pflicht sind, sich daran zu beteiligen. Ich habe auch ein Jahr auf der Holding Six gespielt und drei Tore und drei Assists gemacht. Jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, in torgefährliche Situationen zu kommen und Scorerpunkte zu sammeln. So ist es einfach und das will ich auch so sagen. Das darf man nicht nur an Jojo Eggestein festmachen.

90minuten: Ich meinte das exemplarisch.

Fischer: Wenn er sich gerade schwer tut, muss es andere geben, die das kompensieren können. Daran müssen wir arbeiten, weil wir uns alle offensichtlich schwer tun.