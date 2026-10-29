Frecher Edelzangler & Senkrechtstarter: Austrias Bruno Jerabek

Maximilian Uhlig war bis vor Kurzem Young-Violets-Trainer. Jetzt ist er Trainer der Kampfmannschaft, aber auch er war von der ersten Sekunde weg vom Offensivtalent begeistert: "Ich habe von Anfang an gesehen, dass er einfach ein riesiges Potenzial hat. Und dass er diese Frechheit und diesen Spielwitz versprüht, sich nichts geschissen hat und einfach gezeigt hat, was er kann."

Seit der U8 Austrianer und mit rasendem Tempo zu den Young Violets aufgestiegen

Jerabek ist mit sechs Jahren zur Austria gekommen. Seitdem durchlief er den gesamten Jugendbereich und alle Akademie-Jahrgänge. Vor zwei Jahren mischte der kreative Zehner noch die U16 auf. In 22 Spielen gelangen ihm dort neun Tore. Die vergangene Saison verbrachte der damals 16-Jährige in der U18.

Im Dezember 2025 gab er dann sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga. Nach seiner Einwechslung brauchte Jerabek gegen Austria Klagenfurt nur 17 Minuten, bis er das entscheidende Tor zum 2:1 vorbereitete. Das Frühjahr spielte der gebürtige Wiener dann noch in der U18, aber in diesem Sommer war klar, dass der Schritt in die 2. Liga zu den Young Violets folgen musste.

Dort überzeugt der Kreativgeist neben seinen einzigartigen Dribblings und sehenswerten Abschlüssen vor allem mit seiner Robustheit in so jungem Alter.