Was Helm geschafft hat, und was nicht

Über zwei Jahre, 94 Pflichtspiele. Stephan Helms Amtszeit als Trainer des FK Austria Wien ist vorbei.

Und sie hat sehr viel länger gedauert, als zu vermuten gewesen wäre. Der Burgenländer hat großes Talent bewiesen, seinen Kopf in letztem Moment immer wieder aus der Schlinge zu ziehen.

Nach vier Spielen angezählt

Schon bei seinem Amtsantritt wurde ihm wenig Liebe, dafür umso mehr Skepsis entgegengebracht. Nach vier Spielen – darunter das Europacup-Aus gegen Ilves Tampere und die Niederlage zum Liga-Start gegen BW Linz – galt er als angezählt.

Und das sollte sich nicht nur bei den beiden weiteren Saisonstarts wiederholen.

Helm gelang es aber auch in zwei Saisonen zwei Mal ganz klar überzuperformen, wenn man die Leistungsfähigkeit der Mannschaft oder das Budget für den Profifußball als Referenz heranzieht.

Wenn der "Prozess" stagniert