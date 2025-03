These: Die Punkteteilung in der Qualigruppe muss weg!

Daniel Sauer: Von den persönlichen Schicksalen, die an einem Abstieg hängen, einmal abgesehen: Auch sportlich ist die Punkteteilung in der Quali Gruppe einfach keine gute Idee. Einen unverdienten Meister gibt es nicht. Wer auch nach Spielen gegen die fünf besten Konkurrenten oben steht, hat sich das verdient. Unten sieht die Sache aber anders aus. Wer am Ende mehr Duelle zwischen Not und Elend gewinnt, hat nicht nur mit der sportlichen Qualität zu tun. Das schwächste Team auszuscheiden, ist wichtig. Die ganze Saison als Maßstab vorzunehmen, macht aber deutlich mehr Sinn.

Georg Sohler: Während ich mir die Punkteteilung oben vielleicht noch einreden lasse, finde ich es unten geradezu absurd. Jetzt nicht einmal so sehr wegen der Jobs, sondern aus Prinzip, weil sich der Abstand ja drastisch verkürzt, wenn man wenig Punkte hat. Hartberg würde jetzt mit zehn Zählern Vorsprung auf das Tabellenende in das Saisonfinale gehen; jetzt sind es eben nur fünf Punkte, die den TSV vom Abstieg trennen. Da darf man sogar eine:r sein, die oder der über Sternchen stolpert und sieht trotzdem, dass zehn Punkte ein gemütlicher Vorsprung sind, fünf nicht. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, dass das eine gute Idee ist. Wer sich einmal Punkte erspielt hat, soll die behalten, vor allem, wenn nachher "normal" weiter gespielt wird und kein echtes KO-Playoff folgt. Beziehungsweise: Fragt's einmal in der Südstadt nach, wie leiwand sie die Teilung finden. Gut, zumindest dieser "Fehler" könnte diese Saison wiedergutgemacht werden.