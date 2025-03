90minuten: Wie gehst du mit Situationen um, wenn du eine längere Zeit nicht triffst oder sich die Spiele im Allgemeinen nicht "gut anfühlen"?

Onisiwo: In den ersten beiden Spielen für den FC Red Bull Salzburg habe ich nicht getroffen und auch keine Vorlage gegeben. Dann war ich wegen meiner Blessur zwei Wochen raus. Beim Spiel gegen Sturm Graz stand dann schon viel auf der Waagschale. Da mussten wir gewinnen, um dranzubleiben. Wir als Team haben es geschafft, zu liefern. Das ist das Wichtigste: Wenn dieses Gefühl da ist, dass wir mit einem Drive Spiele auch drehen und gewinnen können. Das war nach dem Sturm-Graz-Spiel das erste Mal für mich persönlich da. Und das fühlt sich richtig gut an.

90minuten: Hattest du das in der Vergangenheit schon einmal? Also eine Phase, in der man gemerkt hat, dass die Mannschaft richtig in einem Flow war?

Onisiwo: In der Mainz-Zeit als Bo Svensson da war, war das so. Da haben wir, glaube ich, zehn Spiele hintereinander nicht verloren. Das ist schon richtig stark, weil wir in der Phase Dortmund und andere Kaliber drinnen hatten. Da hat jeder vor Selbstvertrauen gestrotzt. Und ich hoffe, dass wir das in Salzburg – auch mit dem Sieg gegen den WAC – wieder reinbekommen. Jetzt beginnt dann die Meisterrunde. Wenn wir positiv starten, können wir wieder in so einen Flow kommen, weil der wird dann am Ende entscheidend sein.

90minuten: Du hast gegen Sturm Graz dein erstes Tor seit fast einem Jahr geschossen, bist in dem Spiel aber auch ordentlich abgeklopft worden. War das schon während deiner Zeit in Mattersburg oder dann auch in Mainz so, dass die Verteidiger in den Zweikämpfen gegen dich immer ordentlich reingegangen sind?

Onisiwo: Ja, ich glaube, das ist mein körperbetonter Spielstil. Ich versuche, die Bälle für die Mannschaft abzuschirmen oder prallen zu lassen, sodass die Jungs nachrücken können. Wenn lange Bälle kommen, ist es klar, dass mich der eine oder andere Gegenspieler erwischt. Solange es nicht zu schlimm ist – das eine oder andere Mal habe ich mich schon erschrocken (lacht). Aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Es ist okay, es war in Deutschland nicht anders.