90minuten: Mit ungefähr so einer Antwort habe ich gerechnet. In der einen Minute sprechen wir vom Trainerrauswurf und dann vom Europacup-Halbfinale. Sie halten ja den Deckel auf den Kochtopf Hütteldorf drauf; wie geht es mit dem Erwartungshaltungsmanagement?

Katzer: Es nervt. Ich muss das wirklich sagen. Es war nie alles so schlecht, wie es hin und wieder geschrieben wurde, auch war nicht alles so gut. Wichtig ist, dass wir intern ruhig bleiben. Unsere Zielsetzung vor der Saison war, den Gap zu den Top3 zu schließen und uns international zu qualifizieren. Das haben wir geschafft, sind sogar im Viertelfinale und können unter die Top3 kommen. Nicht nur von der Tabelle her, sondern von dem her, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Jetzt ist Konstanz wichtig.

Und man muss aufhören, nach zwei Siegen zu fragen, ob Rapid Meister werden kann. Das ist euer Job, aber es kann ja auch nicht sein, dass nach zwei Niederlagen wieder alles hinterfragt wird. Ich nenne es intern immer Rapid neu: Ruhe, Stabilität und ein klarer Plan, Vision und Strategie.

Wir sind noch immer mitten in einem Prozess, in dem wir von Beginn an sehr viel am Kader verändert haben, manche neue Mechanismen haben schneller gegriffen als erwartet und anderen brauchen einfach länger. Da gibt es keinen Platz, sich von Emotionen leiten zu lassen – auch nicht von denen von anderen.

90minuten: Ich bin ein Freund von Zahlen. Rapid hat im Grunddurchgang gegen die Top6-Teams insgesamt zwölf Punkte geholt, in der "Rückrunde" nur zwei. Bei Rapid platzen viele Knoten, ist mit den letzten Wochen der entscheidende geknackt worden? Die Spieler sind ja nicht deppert, die wissen schon, dass Banja Luka in Österreich kein Topteam wäre. Wie geht man damit um?

Katzer: Alles Schlechte hat auch etwas Gutes und jedes Ende ist ein Anfang. Die Meistergruppe ist der Anfang von etwas, wo man etwas erreichen kann. Wir wären ja völlig fehl am Platz, wenn wir nicht mit Optimismus und Selbstvertrauen an die Sache rangehen würden.

Was man gelernt hat, ist, dass man demütig, fokussiert und konzentriert sein muss. Denn wenn man denkt, man ist schon dort, wo wir alle gerne wären, folgt der nächste Nackenschlag. Noch einmal: Wir haben die Qualität und brauchen Konstanz. Wir müssen auch uns selber schauen!