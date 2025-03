Avdijaj, Wüthrich, Ziereis: Diese Verträge laufen im Sommer aus

Wüthrich wurde in Graz zum zweifachen Cupsieger und Meister, der Verteidiger hat sich in seiner Zeit bei Sturm bis in die Schweizer Nationalmannschaft hochgearbeitet. Wechsel zum 1. FC Köln und FC Augsburg scheiterten an den Medizinchecks, der Wunsch, noch einmal in einer größeren Liga zu spielen, ist aber dokumentiert.

Verletzungen setzten den 30-Jährigen 2024/25 für 14 von 33 Pflichtspielen außer Gefecht, Angebote für die kommende Saison wird es trotzdem geben. Um einen seiner routiniertesten Profis halten zu können, wird sich der Titelverteidiger finanziell strecken müssen.