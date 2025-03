Nachdem der SK Austria Klagenfurt lange auf den Österreicher-Topf verzichtet hat, fand unter Sportchef Günther Gorenzel zuletzt ein spätes Umdenken statt. Hauptgesellschafter Zelko Karajica hat die erstmalige Teilnahme seit dem Aufstieg gegenüber 90minuten vor kurzem erneut bestätigt (>>> Zum Interview). Das hat einerseits Auswirkungen auf die violette Vereinskasse, andererseits auf die sieben anderen Vereine, die sich das Geld bisher untereinander aufgeteilt haben.

Der Mehrwert für die Kärntner liegt auf der Hand, zumal sie über die bisherige Saison schon weit oben in der Wertung mitgemischt hätten, ohne die Regeln eingehalten zu haben. Es winkt also nicht nur Geld, sondern direkt eine nennenswerte Summe.

Die Abrechnung

Da die Höhe der Topf-Dotierung nicht genau bekannt ist, sind alle Berechnungen mit Vorsicht zu genießen. Kolportiert werden rund 6,1 Millionen Euro pro Spielzeit, die sich auf drei Abrechnungszeiträume verteilen. Die ersten beiden - von Runde 1 bis 11 und 11 bis 22 - sind vorbei, möchte Klagenfurt im dritten mitmischen, dürfen bis Saisonende maximal sechs Legionäre in den jeweiligen Spieltagskader nominiert werden.

Wie hoch der Klagenfurter Anteil an den noch zu verteilenden rund zwei Millionen Euro sein wird, ist freilich noch offen. Da die Wintertransferphase beendet ist und große Verschiebungen in den Kadern unwahrscheinlich sind, lässt sich aber erahnen, in welche Richtung es gehen kann. Verteilen alle sieben relevanten Vereine ihre Minuten ähnlich wie bisher, kann das Ergebnis in Abrechnungszeitraum drei so aussehen: