Fan-Check Spezial: Der Auswärtsfan-Report

Manche Auswärtssektoren sind erweiterbar, wenn es größeren Andrang gibt. In der Red Bull Arena gibt es einen separaten Oberrang, in der Hartberger Profertil-Arena und der Merkur Arena in Graz-Liebenau können im Bedarfsfall zusätzliche Bereiche geöffnet werden. Am Häufigsten in den Genuss erweiterter Kapazität gekommen ist der SK Rapid (bei Sturm, GAK, Red Bull und Hartberg), Sturm Graz (bei Hartberg und Austria Klagenfurt), Austria Wien (bei Sturm und Hartberg) und je einmal der LASK (bei Red Bull) und der GAK (bei Hartberg).

Die meisten Auswärtsfans bei einem Einzelspiel überhaupt gab es, wie bereits erwähnt, beim Grazer Derby zwischen Sturm Graz und GAK, die GAK-Fans wurden hier mit 3.686 gemeldet. Direkt dahinter reihen sich die Auswärtsspiele von Austria Wien und Sturm Graz beim SK Rapid ein, beide machten den Hütteldorfer Auswärtssektor mit 2.300 Fans voll. So gesehen ein Nachteil für den SK Rapid in dieser Statistik, der ob der geringeren Kapazität in anderen Stadien zwangsläufig auch weniger Fans in Auswärtssektoren unterbringen kann. Zum Linzer Derby in der Raiffeisen Arena auf am Froschberg fanden sich 1.904 Blau-Weiße im Auswärtssektor ein, das ergibt eine Auslastung von 99,79% und Rang 4. Rang 5 geht an den Auftritt der Fans des SK Rapid im selben Stadion, hier wurden 1.746 Hütteldorfer gemeldet.

Ein trauriger Teil der Wahrheit sind auch vereinzelte Spiele, die offiziell ohne Auswärtsfans und infolgedessen auch ohne Auswärtssektoren stattfinden müssen. Dies betraf im Grunddurchgang das Wiener Derby bei der Austria und das Grazer Derby beim GAK. Diese beiden Spiele fließen dementsprechend für Rapid bzw. Sturm mit 0 Auswärtsfahrer:innen in die Statistik ein. Rechnet man diese Spiele heraus, erhöhen sich die Durchschnittswerte für Sturm auf 1.014 und für Rapid auf 982.