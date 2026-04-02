SKN St. Pölten: Wenn's sein muss, für immer 2. Liga

Der SKN St. Pölten ist Titelkandidat und will nach oben. Sportlich verantwortlich zeichnet sich Trainer Cem Sekerlioglu. 90minuten hätte gerne von ihm eine Einschätzung gehabt – aber verständlicherweise möchte er sich nicht äußern. Vielleicht liegt das daran, dass die ADMIRAL 2. Liga extrem eng ist und bis zum Saisonende bleiben wird.

Kurzum: Es ist alles möglich – für eine ganze Reihe an Klubs, die 2026/27 gerne oben mitspielen wollen. Die 2. Liga wird der Zuschreibung, dass hier jeder jeden schlagen kann, gerecht. Die letzten drei Niederlagen musste St. Pölten gegen Abstiegskandidat Schwarz-Weiß Bregenz, Mittelständler Vienna und Titelaspirant SKU Amstetten einstecken.

Ein Blick zurück zeigt, wie überraschend diese Entwicklung ist: Vor einem Jahr standen die Niederösterreicher plötzlich ohne Investor da. Die Investoren der US-amerikanischen Holdinggesellschaft stellten laut damaligen Medienberichten Ungereimtheiten in der FC32-Gruppe fest, entzogen Geschäftsführer und SKN-Vizepräsident Paul Francis das Vertrauen - das Geld für die Niederösterreicher floss nicht mehr.

Eine lokale Investorengruppe rund um den bekannten Manager und Ex-11teamsports-Geschäftsführer Dietmar Wieser stieg ein. Der Klub ist heute finanziell weitgehend gesundet. Mit diesem rasanten Aufschwung konnte man nicht rechnen, wie der nun als Vizepräsident fungierende Wieser gegenüber 90minuten betont: "Rational betrachtet konnte man damit nicht rechnen."