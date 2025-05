So kam es zur Regionalliga-"Reform"

Mehr war nicht zu erreichen

90minuten-Informationen nach entsendeten die Länder auch unterschiedliche Personen; mal kamen verschiedenste Leute aus dem Landesverband, aus anderen Bundesländern immer dieselbe Person. Meinungen schienen sich im Laufe der Monate öfter zu drehen.

Der Verband sah sich über die Monate mit viel Feedback konfrontiert, mehrere Dinge wurden – auch von 90minuten – in der Öffentlichkeit, nicht in den Gremien, diskutiert. So dankbar die Medien für (aus-)plaudernde Landesverbandspräsidenten sind, so schwierig macht dies die Arbeit an einer Reform. Dann gab es auch noch Rechtsgutachten.

Am Ende war es eine mehr-, aber nicht einheitliche Entscheidung pro Reform. "Zwei Bundesländer waren da dann wieder dagegen", sagt Kreissl.

Also arbeitete man weiter: "Am 30. Jänner 2025 haben wir das Modell um maximale Flexibilität erweitert." Das bedeutet: Entweder eine eingleisige gemeinsame Liga oder Grunddurchgang im Bundesland, dann ein überregionales Playoff.

Die Vorteile der Reform

Mit Start der Saison 2026/27 gibt es nun das neue Modell. Der Direktaufstieg aus den Landesligen muss erhalten bleiben, kann nur per Präsidiumsbeschluss verändert werden. Die zwei Letzten steigen immer ab, was theoretisch dazu führen kann, dass in ein paar Jahren beispielsweise mehr Oberösterreicher als Salzburger spielen.

Aber wenn es tatsächlich so weit kommt, müsse man eben wieder evaluieren, zuckt Kreissl mit den Achseln. Die gleiche Situation könnte ja im bisherigen Regionalliga-Format ebenso entstehen.