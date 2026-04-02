SC Austria Lustenau: Ist beim zweiten Mal alles besser?

Was passiert mit Trainer und Sportdirektor?

Doch speziell in der sportlichen Führung gibt es aktuell noch die größten Fragezeichen. Sowohl bei Sportdirektor Dieter Alge als auch bei Trainer Markus Mader läuft der Vertrag mit Saisonende aus.

Während sich Alges Kontrakt im Falle eines Aufstiegs fix verlängert, hat Mader keine Option. Trotzdem will man mit dem 57-Jährigen weitermachen.

"Es ist für uns zurzeit nicht so leicht zu planen, wir werden uns aber in den nächsten Wochen zusammensetzen. Ich persönlich will mit dem Trainer weitermachen und Markus selbst kann sich das zum Glück auch gut vorstellen", so Alge.

Wie in der sportlichen Führung hängt auch im Kader am Ende viel von der Ligazugehörigkeit ab. Eine Situation, die den Verantwortlichen aktuell viel Arbeit beschert.

Große Ungewissheit im Kader

"Da gibt es sicher zwei, drei Spieler, die nicht zu halten wären. Auch finanziell wird es in der 2. Liga eine andere Situation. Da werden wir sicher auch umdenken und vermehrt auf österreichische Spieler setzen müssen."

Vor allem in Sachen Nachwuchs drängen sich da laut dem Sportdirektor Spieler auf: Melih Akbulut (verliehen an Bischofshofen) und Emir Tuna (zweite Mannschaft). "Das sind Spieler, die in Zukunft eine Rolle spielen können."

Insgesamt laufen 13 Verträge im Sommer aus, darunter viele Stammspieler. Dem sportlichen Führungsteam ist es aber wichtig, das Gerüst über die Saison hinaus zusammenzuhalten.

Mit Kapitän Matthias Maak wurde dafür bereits eine wichtige Personalie geklärt. Sein Vertrag hat sich aufgrund einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch verlängert – unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

"Auch sonst haben einige Spieler Klauseln, bei denen sich der Vertrag vorzeitig im Falle eines Aufstiegs verlängert", so der Sportdirektor.

Den aktuellen Kader sieht Alge aber in jedem Fall bereit für die Bundesliga. "Klar würden wir uns noch auf ein paar Positionen verstärken. Ich glaube aber, dass wir Spieler haben, die sich in der Bundesliga leichter tun würden als in der 2. Liga. Weil in der Zweiten das spielerische Element dann doch mehr in den Hintergrund rückt."

Immerhin waren mit Domenik Schierl, Matthias Maak, Fabian Gmeiner, Pius Grabher und Nico Gorzel fünf Spieler bereits beim letzten Bundesliga-Abenteuer der Austria mit von der Partie.