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Die Lizenzierung der Bundesliga verfolgt das Ziel, dass die kommende Spielzeit mit den Klubs zu Ende gespielt wird, mit denen sie angefangen hat. Ohne dieses zeit- und geldintensive Verfahren gibt es keine Lizenz und somit keinen Aufstieg.

Die Kernbereiche sind Sport, Infrastruktur, Personelles und Administratives, Rechtliches, Finanzielles sowie Kriterien für soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Wer all dies erfüllt, bekommt auch ohne Aufstieg einen finanziellen Ausgleich – vorausgesetzt, der Klub verfügt über ein Bundesliga-taugliches Stadion.

Zu lukrieren sind je nach Anzahl der Lizenzansuchen bis zu 300.000 Euro. Klubs wie Kapfenberg, Amstetten, der FAC oder Bregenz erwirtschafteten gemäß Finanzkennzahlen 2024/25 keine drei Millionen Euro Umsatz.

Die Budgets sind heutzutage sehr angespannt. Die Aussicht auf rund ein Zehntel des Jahresumsatzes ist also nicht schlecht – sechsstellige Einzelsponsorings abzuschließen, gelingt Klubs in dieser Preisklasse wohl nicht so einfach. Wie sieht es nun bei Amstetten, der Vienna und Bregenz aus?

Amstetten will nicht aufsteigen

Der SKU Amstetten hat schon früh klargemacht, dass er nicht aufsteigen will. Die Niederösterreicher kicken in der Spitzengruppe mit. Rein von der Größe her ist Amstetten als 23.-größte Stadt des Landes kein Außenseiter – Wolfsberg ist 20., von Hartberg und Wattens ganz zu schweigen. "Wir sind inzwischen sportlich stabil und haben bewiesen, dass wir vorne mitspielen können. Die Entwicklung passt", meint dazu der sportliche Leiter Harald Vetter.

Zur Wahrheit gehört laut ihm aber auch, dass man einige Vorgaben der Bundesliga nicht erfüllt. Aktuell fehlen infrastrukturelle Basisanforderungen wie eine höhere Kapazität von 5.000 überdachten Plätzen, ein Großbildschirm, eine Rasenheizung sowie gewisse TV-Produktionsstandards wie fix installierte Torkameras. Darum weiß er: "Stadionthemen sind langfristig, aber wir arbeiten Schritt für Schritt daran."