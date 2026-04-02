FAC-Lizenz: Es wird die zweite Instanz brauchen

Vier Mal in Folge wurde dem FAC die Bundesliga-Lizenz in erster Instanz zuerkannt, trotz begrenzter Mittel: Die Floridsdorfer arbeiten mit einem der kleinsten Budgets der 2. Liga und einem Bruchteil der Personalkosten vieler Konkurrenten.

“Wir haben vor sechs oder sieben Jahren damit angefangen, die Lizenz anzusuchen. Ursprünglich haben wir das als Leitfaden zur Weiterentwicklung gesehen, um die Vorgaben Schritt für Schritt zu erreichen. Über die letzten vier Jahre haben wir sie bekommen und kennen uns gut aus. Ich erwarte keine großen Hindernisse", so die Prognose von Stefan Krainz.

Sollte man am Ende der Saison oben stehen, wäre man gerüstet: "Wir wären in der höchsten Spielklasse der absolute Underdog. Auch wenn oft nur die Themen Stadion oder Zuschauerzahlen wahrgenommen werden, sind wir im Hintergrund aber sehr professionell aufgestellt. Es wäre herausfordernd, wir könnten den Betrieb in der Bundesliga aber definitiv schupfen", versichert Krainz.

Personalrochade wäre unumgänglich

Dass es sportlich so gut läuft, wie es das derzeit tut, war im vergangenen Sommer nicht zwingend absehbar. Trainer Mitja Mörec wurde nach rund vier überwiegend erfolgreichen Jahren von Blau-Weiß Linz abgeworben.

Sein Nachfolger kam mit einem spannenden Lebenslauf, aber ohne Erfahrung: Sinan Bytyqi war als Spieler einst eine große Nachwuchshoffnung, musste seine Karriere aber früh beenden. Der FAC ist die erste Profi-Cheftrainer-Station des 31-Jährigen, der rasante Aufstieg könnte ihm jetzt kurzfristig zum Verhängnis werden.