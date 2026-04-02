Admira Wacker: Aufstieg, Investor oder Aus?

Ralf Muhr schiebt Namenskärtchen über die Taktiktafel in seinem Büro, um die Aufstellung für die zweite Hälfte zu erklären. Draußen, vor dem Fenster, läuft das Testspiel gegen Dunajska Streda schon wieder. Kurz vor Schluss fällt das einzige Tor, die Admira verliert unglücklich 0:1.

Die produktivste Offensive der Liga kämpft weiterhin mit einer Ladehemmung, der letzte Treffer gelang vor 186 Spielminuten. Dass allen Beteiligten Unzufriedenheit anzumerken ist, überrascht nicht.

Nach der Trennung von Cheftrainer Thomas Silberberger vor der Länderspielpause rückt das verbliebene Personal des Zweitligisten verstärkt in den Fokus. Derzeit belegen die Niederösterreicher den dritten Tabellenplatz. Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf Austria Lustenau zwei Punkte. Das direkte Duell am 3. April wird richtungsweisend, kommt für die Admira aber zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

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Suchard statt Silberberger

An der Seitenlinie steht jetzt Harald Suchard. Der 49-Jährige verfügt über eine Pro-Lizenz, an seiner Person wird der Lizenzerhalt dementsprechend nicht scheitern.

"Neben seiner fachlichen Kompetenz und der Tatsache, dass er in dieser Liga schon erfolgreich gearbeitet hat, bringt er genau die Empathie und den Kommunikationsansatz mit, den die Mannschaft kurzfristig braucht", ist Muhr von seiner Personalentscheidung überzeugt.

Suchard rückt aus der eigenen U18 nach oben, hat aber schon 120 Zweitligaspiele bei den Young Violets verantwortet. Zu diesen geholt wurde er schon damals von seinem jetzt neuen Zimmerkollegen Muhr.