Ebenbauer zu Lizenzen: "Der Aderlass beginnt erst"

90minuten: Reden wir so konkret wie möglich über Klubs: Einige bekamen Auflagen, drei Vereinen wurden Lizenz bzw. Zulassung verweigert. Einer davon ist der FAC, die Sachlage ist recht einfach.

Ebenbauer: Sinan Bytiqi hat nicht die für die höchste Spielklasse notwendige UEFA-Pro-Lizenz. Sprich: Der FAC muss, falls er die Lizenz in zweiter Instanz erhalten will, einen Wechsel am Cheftrainerposten durchführen. Das wäre rein vom Ablauf her keine allzu hohe Hürde.

90minuten: Es darf aber kein Strohmann sein.

Ebenbauer: Diese Sache wird genau beobachtet, solche Fälle gab es ja schon. Der Senat 5 schaut sich dabei alles genau an, wie etwa, wer beim Coaching an der Seitenlinie steht oder bei Pressekonferenzen und Interviews auftritt.

90minuten: Bei Schwarz-Weiß Bregenz ist die Sachlage anders, man suchte um die Lizenz an, weil man ein Bundesliga-taugliches Stadion hat, aber die Lizenz und der dazugehörende Bonus wurden just wegen der Infrastruktur verweigert.

Ebenbauer: Die Stadionzulassung für die höchste Spielklasse für die nächste Spielzeit liegt aktuell nicht vor. Der Klub hat uns aber signalisiert, dass dies eine lösbare Geschichte ist.

90minuten: Oberwart ist der Dritte mit im Bunde, den Burgenländern wurde die Zulassung verweigert, woran lag es?

Ebenbauer: Bei Oberwart handelt es sich um ein Kriterium rechtlicher Natur. Ob sie gegen die Entscheidung protestieren werden, muss man angesichts des Tabellenstandes abwarten (Anm.: Oberwart liegt als Tabellenneunter aktuell 15 Punkte hinter Rang zwei.).

90minuten: In dem Zusammenhang muss man noch einmal die Regionalligareform aufgreifen. Die, die sportlich überzeugen, tun sich mit einer Zulassung schwer, ab nächstem Jahr gibt es vier statt drei Regionalligen. Spricht die Liga mit dem ÖFB über diese nicht ideale Entwicklung?

Ebenbauer: Wir waren und sind in Austausch und nehmen die getroffene Entscheidung der jeweiligen Klubs zur Kenntnis. Wir werden unsere Anliegen weiterhin thematisieren und tun das auch in vielen Gesprächen. Das Nationalteam ist die Zuglokomotive, aber man muss die Fußballpyramide von oben bis ganz nach unten denken, denn in der Ausbildungsstrategie greifen viele Ebenen ineinander: der Nachwuchs bei kleinen Klubs, die LAZs, die Akademien und die höheren Spielklassen.

In der ADMIRAL 2. Liga gibt es für die Zulassung ja bereits jetzt niedrigere Zulassungsbestimmungen als bei der Lizenz. Das sind ja im Grunde jene, die für die dritte Leistungsstufe angedacht waren – in der aus unserer Sicht eine Qualitätssicherung auch sinnvoll wäre.