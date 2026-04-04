Der finanzielle Absturz zwischen der ADMIRAL Bundesliga und der 2. Liga ist kein kleiner. Wer einmal "oben" war, will dort nicht nur bleiben, sondern auch wieder hin. Das hat nachvollziehbare Gründe:

Wer einmal in der Bundesliga war, hat ein Stadion, das den aktuellen Anforderungen entspricht, eine Akademie, einen entsprechenden Staff und viele Personen im Backoffice. Dieser Apparat will aufrechterhalten werden. Es geht um Arbeitsplätze, Wertschöpfung in der Region – also um nachhaltige Strukturen.

90minuten hat die Bundesliga-Absteiger der letzten 14 Jahre analysiert und untersucht, wie es ihnen vor und nach der Ligareform ergangen ist. Die Gründe für den Abstieg sind dabei zwar unterschiedlich, aber ein Trend ist erkennbar: Seit der Ligareform tun sich die Absteiger in der Regel leichter als zuvor.

Bundesliga, Qualifikationsgruppe: Samstag, ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

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