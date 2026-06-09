ÖFB: Das Team rund ums Team

Der ÖFB ist mit 25 Spielern zur WM 2026 in die USA gereist.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christoph Baumgartner wurde bekanntlich (noch) auf eine Nachnominierung verzichtet.

Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Doch die Kicker machen nur einen Teil des großen ÖFB-Tross aus, der sich in Santa Barbara auf die Endrunde vorbereitet.

Rangnicks erweitertes Trainerteam

Einerseits ist da natürlich das Trainerteam rund um Ralf Rangnick.

Seine Assistenten sind Lars Kornetka, der als Cheftrainer von Eintracht Braunschweig zum letzten Mal mit von der Partie ist, Onur Cinel und Stefan Oesen. Außerdem gibt es mit Michael Gspurning noch den Tormanntrainer.

Gewissermaßen dem Trainerteam zuzuordnen ist auch Michael Brownlow. Der Video-Analyst ist neu im Kreis des A-Teams, arbeitet aber schon seit Jahren für den ÖFB, war bisher beim Frauen-Nationalteam und im Nachwuchs tätig. Davor war der 26-Jährige bereits bei der SV Ried, der Wiener Austria und dem SKN St. Pölten engagiert. Neben dem ÖFB ist er in der Akademie St. Pölten angestellt.

Sein Einstands-Lied vor 3.000 Menschen: