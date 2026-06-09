ÖFB: Das Team rund ums Team

Der ÖFB ist mit 25 Spielern zur WM 2026 in die USA gereist.
Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Christoph Baumgartner wurde bekanntlich (noch) auf eine Nachnominierung verzichtet.
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?
Doch die Kicker machen nur einen Teil des großen ÖFB-Tross aus, der sich in Santa Barbara auf die Endrunde vorbereitet.
Rangnicks erweitertes Trainerteam
Einerseits ist da natürlich das Trainerteam rund um Ralf Rangnick.
Seine Assistenten sind Lars Kornetka, der als Cheftrainer von Eintracht Braunschweig zum letzten Mal mit von der Partie ist, Onur Cinel und Stefan Oesen. Außerdem gibt es mit Michael Gspurning noch den Tormanntrainer.
Gewissermaßen dem Trainerteam zuzuordnen ist auch Michael Brownlow. Der Video-Analyst ist neu im Kreis des A-Teams, arbeitet aber schon seit Jahren für den ÖFB, war bisher beim Frauen-Nationalteam und im Nachwuchs tätig. Davor war der 26-Jährige bereits bei der SV Ried, der Wiener Austria und dem SKN St. Pölten engagiert. Neben dem ÖFB ist er in der Akademie St. Pölten angestellt.
Sein Einstands-Lied vor 3.000 Menschen:
Er ist der Nachfolger von Daniel Ackermann, der während der WM-Quali als Videoanalyst unter Rangnick gearbeitet hat.
Dann gibt es da noch Sportwissenschaftler Gerhard Zallinger und Reha- bzw. Fitnesscoach Martin Hämmerle sowie Ernährungswissenschaftler Martin Rinderer, der gleichzeitig der Schlaf-Experte des ÖFB ist.
Alexander Johannsen ist als Scout dabei, er wird die Gegner genau unter die Lupe nehmen. Der 24-Jährige arbeitet auch als Coach in der Akademie des WAC.
Köche und Mediziner
Für das leibliche Wohl aller ist, wie immer, Koch Fritz Grampelhuber verantwortlich. Sein Bruder Tamino Grampelhuber unterstützt ihn an den jeweiligen Spielorten.
Groß ist die medizinische Abteilung.
Ihr gehören Teamarzt Michael Fiedler sowie Physio Peter Geigle, Christian Haser (er leitet auch die medizinische Abteilung von Eintracht Frankfurt), Klaus Maierstein (der Physiotherapeut war auch schon beim FC Bayern und dem 1. FC Köln), Till Theisges (Rangnick kennt den Therapeuten und Osteopathen von Lok Moskau), Physio Simon Stadler und Masseur Michael Zeischka an. Bei großen und kleinen Wehwehchen sind sie stets zur Stelle.
Christoph Resinger, eigentlich Teamarzt des U21-Nationalteams, wird während der Spiele unterstützen.
Teammanager und die Medien-Abteilung
Lennart Coerdt und Mario Margreiter sind als Teammanager dafür verantwortlich, dass alles bestens organisiert ist und es dem ÖFB-Team an nichts fehlt. Sie lesen ihren Kolleg:innen die Wünsche von den Lippen ab.
Die Medien-Abteilung sorgt dafür, dass die anwesenden Journalisten betreut werden und das ÖFB-Team stets ins rechte Licht gerückt wird.
Thomas Trukesitz ist Pressesprecher, Christian Wiesmayr Media Officer, Philip Sauer kommt mit der Erfahrung der U17-WM in Katar, Philipp Sassmann, Gabriel Koschier und Clemens Bartl sind für die Videos zuständig, Christopher Kelemen fotografiert.
Und dann gibt es noch Iris Stöcklmayr, die als Leiterin Medien & Kommunikation vor allem für die später anreisenden Funktionäre rund um den Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Pröll zuständig ist, sowie Matthias Lanna, der sich um die Organisation des Pressezentrums in Santa Barbara kümmert.
Funktionäre, Sicherheits-Verantwortliche und Zeugwarte
Apropos Funktionäre. Sportdirektor Peter Schöttel ist freilich ebenso mit dabei wie Bernhard Neuhold, der als Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe GmbH traditionell nah am Team dran ist.
Für die Sicherheit der gesamten ÖFB-Delegation sind Heimo Kraus und Rami Khassraf verantwortlich.
Und dann gibt es da noch die beiden Zeugwarte Walter Lachnit und Jovo Marjanovic, die sich um Unmengen an Equipment zu kümmern haben.