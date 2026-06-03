Zallinger: "Der Markt geht noch mehr zum Super-Athleten"

Gerhard Zallinger ist eines der Urgesteine im Betreuerstab der österreichischen Nationalmannschaft.

Der Sportwissenschafter ist seit rund eineinhalb Jahrzehnten beim ÖFB tätig. Turniererfahrung hat der frühere Leistungssportler schon jede Menge gesammelt. Die EURO 2016 unter Marcel Koller war seine erste Endrunde.

"Die WM ist aber nochmal eine Dimension größer als eine EURO", sagt der 55-Jährige, der unter anderem auch schon für die Wiener Austria und Panathinaikos Athen gearbeitet hat.

Im 90minuten-Interview spricht Zallinger über Jetlags, die frühe Anpfiffzeit gegen Argentinien und die kommenden Teamspieler, die körperlich noch besser drauf sein werden.

90minuten: Wie lange werden die Spieler nach dem Flug nach Los Angeles Zeit haben, um den Jetlag auszugleichen?

Gerhard Zallinger: Nicht allzu lange. Es geht in den Westen, das ist bekanntlich etwas leichter zu verkraften. Es ist einfach ein langer Tag, den wir mit einem recht zeitigen Nachtschlaf beginnen. Wir werden den nächsten Tag aber nahe an dem, was wir brauchen, eintakten.

90minuten: Wie groß ist die Vorfreude auf das Turnier schon?

Zallinger: Extrem groß! Im Vorfeld haben mich gefühlt hundert Leute gefragt, ob ich jetzt viel Stress habe. Ich versuche dann immer, zu erklären, dass mich wahrscheinlich 1.000 Leute um diesen Job beneiden. Insofern kann das kein Stress sein.