Martin Rinderers WM-Vorbereitung war kompliziert.

"Das ist organisatorisch eine andere Liga, es ist viel mehr Vorlaufzeit notwendig", stöhnt der Ernährungswissenschafter des ÖFB.

Schon vor längerer Zeit wurde ein Cargo-Container per Schiff in die USA geschickt. Darin befanden sich "ein paar hundert Kilo Sportprodukte", Riegel, Gels, Eiweiß- und Kohlehydratpulver, etc.

"Es reicht bis zum Finale"

Der 41-Jährige ist auf alles vorbereitet, damit es David Alaba und Co. während des Turniers an nichts fehlt. "Wenn in Deutschland etwas fehlt, habe ich das in zwei Tagen nachbestellt. Das geht sich in Amerika nicht aus. Was wir mithaben, reicht bis zum Finale", sagt er.

Rinderer arbeitet seit 15 Jahren im absoluten Spitzensport, seit etwas mehr als drei Jahren ist er in seiner aktuellen Funktion beim Nationalteam tätig.