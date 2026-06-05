Was passiert mit Austrias Sportdirektion?

Im November 2025 präsentierte die Wiener Austria mit Michael Wagner nicht nur einen Sportdirektoren-Nachfolger von Manuel Ortlechner, sondern auch eine neue Struktur.

Die sportlichen Entscheidungen sollten fortan von einer Sportdirektion, der neben Wagner auch Akademieleiter Manuel Takacs und der Technische Direktor Robert Urbanek angehörten, getroffen werden.

Das funktionierte gut, die Hierarchie war flach, jedes Mitglied des Trios brachte seine Expertise ein, weil die drei auch abseits ihrer Funktionen einen guten Draht zueinander hatten, war das Miteinander von Offenheit und Respekt geprägt.

Wenige Möglichkeiten, einiges gemacht

Doch die Zeit ihres Wirkens war kurz. Zunächst drohte die WTF-Gruppe rund um Jürgen Werner – sie war zu diesem Zeitpunkt sportliche Entscheidungen betreffend aus dem Spiel genommen, weil Werner als Sportvorstand zurückgetreten und noch kein Nachfolger vorgeschlagen war – mit rechtlichen Konsequenzen, sollten weitreichende Entscheidungen getroffen werden.

Danach ging das Brimborium um die Bestellung Tomas Zorns los und dauerte wochenlang.

Immerhin gelang es Wagners Team, den Vertrag von Sanel Saljic zu verlängern, die Vertragsverlängerung von Vasilije Markovic so weit vorzubereiten, dass Zorn nur noch abschließen musste, und mit dem Transfer von Ifeanyi Ndukwe zu Liverpool die Lizenz für die kommende Spielzeit zu sichern.

Warum Wagner hinschmiss

Anfang dieser Woche hat Michael Wagner hingeschmissen. Wer die vergangenen Wochen und Monate am Verteilerkreis verfolgt hat, war nicht überrascht.