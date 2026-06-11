Warum Ljubicics Einberufung Sinn macht

Die Nachnominierung von Dejan Ljubicic mag auf den ersten Blick ein wenig unorthodox wirken.

Doch es spricht vieles dafür, dass sie Sinn macht.

Mehrere Optionen für die Baumgartner-Position

Einerseits ist sie ein deutliches Indiz dafür, dass Teamchef Ralf Rangnick guter Dinge ist, Christoph Baumgartners Position mit den bereits nominierten Spielern besetzen zu können.

Gewiss nicht eins zu eins, aber eben auf den jeweiligen Gegner zugeschnitten.

Da wäre etwa Sasa Kalajdzic, der das beim LASK schon richtig gut gemacht hat. Auch Paul Wanner ist eine Option. Romano Schmid sieht sich selbst im Zentrum am stärksten. Gegen einen Gegner wie Argentinien ist auch Konrad Laimer denkbar.

Was wäre wenn...?

Andererseits hat das ÖFB-Team nun schon ein paar Tage in Santa Barbara hinter sich. Der körperliche Zustand des einen oder anderen Spielers wird nun ein wenig klarer sein.