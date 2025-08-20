Fitz, Omic und Co.: Warum weirde Wechsel?

Vorneweg: Der Autor dieses Kommentars weiß nicht, was Dominik Fitz oder Ervin Omic sowie alle anderen bewegt, zu im ersten Moment wunderlichen neuen Ufern aufzubrechen.

Schaut man sich die heimische Liga und den relativen Rückfall in der UEFA Fünfjahreswertung an, könnte man sich denken: Vielleicht sind wir doch nicht so gut, wie wir denken.

Eines ist nicht von der Hand zu weisen: Die Austria scheiterte am Dritten der tschechischen Liga, der WAC am gleichplatzierten griechischen Vertreter, Rapid nahm die Hürde Dundee United mit Ach und Krach, Red Bull Salzburg kam über die dritte Qualifikationsrunde zur Königsklasse nicht hinaus.

Kurz: Klubs aus dieser Liga testen im Regelfall gegen Real Madrid und Bayern München, treten aber nicht in Bewerbsspielen gegen sie an.