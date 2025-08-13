Australien-Meister Kuen: "Bin keiner, der weit voraus plant"

90minuten: Was hat dich dazu bewegt, den Schritt nach Australien zu machen? Ich nehme an, dass das nicht dein einziges Angebot war.

Kuen: Es hat natürlich die eine oder andere Anfrage gegeben. Auch aus der Bundesliga haben ein paar Vereine angefragt. Ich habe aber immer klar gesagt, dass ich gerne noch im Ausland bleiben möchte, denn die Erfahrung, die ich in Griechenland (bei Atromitos Athen, Anm.) machen durfte, hat mir schon sehr gut gefallen. Ich war noch nie so lange vereinslos (drei Monate, Anm.) und man wird dann schon ungeduldig. Es war dann schon Ende Juli und ich musste in Griechenland alles zusammenpacken. Das war auch privater Stress. Bis Anfang August wollte ich eine Tendenz haben. Zu dieser Zeit ist auch der erste Kontakt mit Melbourne City zustande gekommen. Der Klub wollte rasch ins Gespräch gehen. Dementsprechend ist es dann auch relativ schnell gegangen. Natürlich war auch die Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen, ausschlaggebend.

90minuten: Wie schwer oder leicht ist dir die Eingewöhnung in Australien gefallen?

Kuen: Es ist natürlich ein Riesenschritt. Ich habe aber aufgrund meiner Zeit in Griechenland gewusst, dass es eine Umstellung sein wird und dementsprechend habe ich mich darauf eingestellt. Die größte Herausforderung war, aufgrund der Zeitverschiebung mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Die Leute vor Ort und der Verein haben mich dabei mit allem Möglichem unterstützt. Das hat es mir relativ leicht gemacht. Die Menschen in Australien sind sehr gastfreundlich, Melbourne ist eine riesige Metropole, da geht es dir nicht schlecht. Ich habe mich schnell wohlgefühlt.

90minuten: Tiroler gelten immer als sehr heimatverbunden. Welche Gemeinsamkeiten zwischen deiner Heimat und Australien konntest du bisher ausmachen?

Kuen: Das ist eine gute Frage (lacht). Ich weiß nicht, ob man Vergleiche zwischen einer Millionenstadt wie Melbourne und Innsbruck mit 150.000 Einwohnern ziehen kann. Die Leute hier sind schon sehr nett. Man sagt den Tirolern zwar nach, dass sie immer ein bisschen grantig sind, aber es gibt dort auch genug nette Leute. Aber sonst ist hier eigentlich alles gegensätzlich, vor allem gibt es hier keine Berge (lacht).

90minuten: Du bist einer von wenigen Nicht-Australiern im Team. Macht sich das irgendwie bemerkbar?

Kuen: Jeder Verein hat einen Salary Cap. Du merkst schon, dass der Verein auf dich setzt. Du verdienst mehr als die meisten einheimischen Spieler, also musst du auch Leistung zeigen. Es wird mehr von dir gefordert. Abgesehen davon macht es sich aber nicht bemerkbar. Der Verein und die Menschen hier sind sehr gastfreundlich, du merkst nicht, dass du aus dem Ausland kommst.

90minuten: Du hast schon in Österreich, Griechenland und Australien gespielt. Wie schätzt du das Leistungsniveau in der A-League im Vergleich zur Österreichischen Bundesliga ein?

Kuen: Ich finde es immer interessant, wenn diese Frage kommt. Diesen Vergleich zu ziehen, ist gar nicht so leicht. Jede Liga hat ihren eigenen Stil. In Australien hat mich die physische Komponente überrascht. Die Australier wachsen mit Rugby und Australian Football auf und das merkt man. Es wird hier sehr robust zur Sache gegangen. Die Schiedsrichter lassen viel mehr laufen, daran musste ich mich erst einmal gewöhnen. In Österreich ist das Spiel durch die Red-Bull-Schule und die Spielidee von Sturm Graz schneller, es gibt viel mehr Umschaltsituationen. Hier ist es ein Mix: Man will sich schon dem europäischen Stil angleichen, aber auch gepflegten Fußball spielen.

Die Liga hat viel Potenzial und ist qualitativ gut. Das sieht man auch daran, dass Spieler wie Douglas Costa (Sydney FC, Anm.) und Juan Mata (zuletzt Western Sydney, Anm.) hierherkommen und nicht gleich zehn oder 15 Tore schießen und genauso viele Assists liefern. Auch die Jugendarbeit ist hier super. Bei uns trainieren viele Jugendspieler mit und die fallen vom Niveau her nicht wirklich ab. Vor allem für sie ist die Liga gut, weil sie Zeit haben, sich zu entwickeln.