Jovan Zivkovic über Rapid: "Es ist bei den Worten geblieben"

90minuten: "Bei Rapid ist viel falsch mit dir gemacht worden" - was meinte der Sportdirektor damit konkret?

Zivkovic: Dass ich eine Chance bekomme, mich im Profibereich zu beweisen. Die habe ich bei Rapid nicht bekommen. Dafür gebe ich keinem die Schuld. Es ist halt nie dazu gekommen. Es ist als junger Spieler nie einfach, egal wo man hingeht. Man muss kämpfen. Aber ich hoffe, dass es hier klappen wird.

90minuten: Auch bei Györ bist du in den ersten acht Spielen erst dreimal eingewechselt worden. Wie sieht die Situation aktuell aus?

Zivkovic: Der beste Spieler ist der linke Flügel, Claudiu Bumba. Er ist auch der Kapitän. Und am rechten Flügel spielt mit Kevin Bánáti ein ungarischer U21-Teamspieler. Aber das erste Spiel gegen Pyunik Yerevan auswärts war richtig gut von mir, da habe ich Dynamik reingebracht. Auch der Trainer sagt, das war richtig gut. Das Heimspiel (Anm. gegen Pyunik Yerevan) war nicht mehr so einfach. Ich bin bei 2:0 reingekommen, wir haben den Anschlusstreffer bekommen, aber noch das 3:1 gemacht - also es ging hin und her. Und in der Liga habe ich gegen Zalaegerszeg 15 Minuten bekommen. Ich werde darum kämpfen, Stammspieler zu werden.

90minuten: Ist die ungarische Liga nicht sehr körperbetont? Vor zwei Jahren hat man über dich noch gesagt, dass du vor allem im physischen Bereich aufholen musst. Ist dieses Umfeld nicht ein Nachteil für dich?

Zivkovic: Ich finde sie schon körperbetont. Aber ich glaube, dass die österreichische Bundesliga schon noch intensiver ist. Ich glaube, dass die ungarische Liga ein guter Schritt für mich ist. Es ist auch eine sehr offensive Liga. Im Spiel gegen MTK Budapest sind neun Tore gefallen! Das ist schon arg. Aber ich weiß, dass ich - wie auch immer gesagt wird - körperlich hintendran bin. An meiner Physis kann ich noch arbeiten, das mache ich gerade auch.

90minuten: Ein anderer Verein in Österreich war kein Thema für dich? Rapid löst das Spielpraxis-Problem bei vielen jungen Spielern derzeit mit Leihen.

Zivkovic: Ich habe halt nur noch ein Jahr Vertrag gehabt, da hätte ich zuerst verlängern müssen. Dazu ist es nicht gekommen.