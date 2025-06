Knett retour: "Ich dachte, ich kann im Iran den Kasperl runterreißen"

"Geld gehört für einen Fußballer zum Gesamtpaket dazu", stellt er klar und meint auch, "Aber erste Liga in Griechenland ist auch besser als zweite in Österreich."

Die Familie war sofort dabei und er stand so gut wie jedes Spiel wieder zwischen den Pfosten, mit guten Statistiken - gerade für einen Klub von den hinteren Rängen.

Es hätte auch weiter raufgehen können, zu Aris Thessaloniki. Man verhandelte, er sagte anderen möglichen Arbeitgebern ab – dann zerschlug sich der Transfer.

Abenteuer Iran?

Einen Monat war er retour in Österreich, trainierte bei Jugendklub Austria Wien bzw. deren zweiter Mannschaft. Gedankenspiele gingen los, denn die Entlohnung in Griechenland war durchaus höher als in Österreich.