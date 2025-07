UEFA 5-Jahreswertung: Das könnte böse enden

Auf dem Papier hat Österreich zuletzt eine Wende nach zwei schwachen Jahren eingeleitet.

Die 9,650 Punkte aus der Vorsaison waren die drittbeste Ausbeute aller Zeiten. Viel mehr als an starken rot-weiß-roten Leistungen lag dieser Wert aber an der extremen Punkte-Inflation durch die UEFA-Reform. Tatsächlich blieb man mit 9,650 Punkten nämlich sogar unter dem Durchschnittswert der Nationen auf den Rängen 10 bis 19 - also Österreichs Konkurrenten. Dieser lag bei 10,52.

Heuer muss eigentlich fast ein neuer Rekord her, um mittelfristig im Rennen um die Top-15 zu bleiben. Der bisherige Rekordwert von 10,4 Punkten fällt nach Ende dieser Spielzeit aus der Wertung, Österreich wäre dann, Stand jetzt, nur mehr 18.

Damit das nicht so bleibt, darf und muss der SK Sturm auch heuer wieder etwas braver anschreiben als gewohnt. In der Vorsaison verkauften sich die "Blackies" in der Champions League durchaus teuer. Es spricht nichts dagegen, dass ihnen dies auch in dieser Spielzeit gelingt - egal, ob schlussendlich in der Champions League oder der Europa League.

Ob es für den FC Salzburg auch diesmal für die Champions League reicht, steht in den Sternen - vielleicht tut den "Bullen" auch ein Abstecher in die Europa League wieder einmal gut. Im Idealfall fixieren die Salzburger eine EL-Teilnahme bereits gegen Brann Bergen. Dann würde man einen direkten Konkurrenten in Richtung Komplett-Aus schicken und selbst ein solches auf jeden Fall vermeiden.

Der Wolfsberger AC könnte zu Österreichs "Dark Horse" in dieser Europacup-Saison werden. Behalten die Lavanttaler ihre grandiose Form aus dem Frühjahr bei, könnte eine Ligaphasen-Teilnahme durchaus drinnen sein. Allerdings wartet mit PAOK gleich mal ein richtiger Brocken auf den ÖFB-Cup-Sieger. Scheitern die "Wölfe" an den Griechen, bekommen sie noch eine zweite Chance im Conference-League-Playoff, wo erneut ein harter - weil gesetzter - Gegner am Programm stehen würde.