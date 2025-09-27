Thesen zum Wiener Derby: Lasst sie doch für immer draußen!

Johannes Bauer: Na gut, wärmen wir das Thema noch einmal auf. Weil Derby ist.

Klar: Bei Stögers Benennung durfte die Frage, wie speziell die hartgesottenen Fans auf die Konstellation reagieren, einmal gestellt werden. Das galt damals auch für Robert Klauß und seine Vergangenheit im Red-Bull-Kosmos, in Hütteldorf ähnlich populär. Ich habe den Aspekt bei beiden auch genau dieses eine, berechtigte Mal angegriffen, bei der jeweiligen Besetzung.

Danach spielte es keine Rolle mehr. Einerseits, weil jetzt schon bekannt sein sollte, dass bei Rapid unter Markus Katzer ein anderer Wind weht, unpopuläre Hintergründe bei Spielern und Betreuern keine Rolle mehr spielen.

Andererseits, weil Klauß dem Thema schnell den Garaus machte – wie auch Stöger jetzt. Mit den Argumenten, die eigentlich zählen sollten: Den Leistungen der Mannschaft unter seinen Fittichen sowie seinem Auftreten neben dem Platz und vor den Mikrofonen. Gibt es sie jetzt überhaupt noch, die Kritiker?

Spannender wäre für mich die Frage, ob die Austria-Fans einen "Gruß" beim ersten Aufeinandertreffen an ihr Mitglied im Legendenclub schicken werden. Die stellt sich diesmal mangels Auswärtsfans aber (noch) nicht.

Harald Prantl: Dieses Thema wird kein Thema sein – aus den von Kollegen Bauer bereits genannten Gründen: keine Auswärtsfans, keine Kritiker angesichts des fantastischen Starts.

Peter Stöger war seine gesamte Karriere, ob als Spieler oder Trainer, schon immer sehr pragmatisch veranlagt, was die Auswahl seiner Klubs angeht. Seine Art zu kommunizieren bietet gegnerischen Fans auch kaum Angriffsflächen.

Im Übrigen bin ich auch nicht der Meinung, dass die Zahl der Kritiker wesentlich größer würde, würde Rapid das Derby verlieren.