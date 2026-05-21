Die Verlierer der Bundesliga-Saison 2025/26

90minuten hat drei Spieler pro Verein der ADMIRAL Bundesliga ausgewählt, deren Saison 2025/26 mit einem fahlen Beigeschmack zu Ende ging.

Das kann daran liegen, dass sie den Erwartungen die ihre Klubs bzw. sie selbst an sich hatten, nicht gerecht wurden, oder dass sie einfach großes Pech mit Verletzungen hatten.

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