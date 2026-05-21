Die Gewinner der Bundesliga-Saison 2025/26

Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten - so nannte Sasa Kalajdzic sein Engagement beim LASK kürzlich. Das kann man nur so unterschreiben.

In Linz bekam der ÖFB-Stürmer die notwendige Zeit und vor allem mit Dietmar Kühbauer den richtigen Trainer, um sich nach seiner Verletzung wieder auf sein altes Niveau zu spielen.

Mit Beginn des Frühjahres begann er schließlich, dieses zu erreichen. Was seither passierte, ist einfach nur märchenhaft. Die WM kann kommen.