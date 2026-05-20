Philipp Lienhart? "War lange viel zu gut für den SC Freiburg"

Vom Wechsel nach Madrid war er dann - wie viele Teamkollegen - aber trotzdem überrascht: "Ich weiß gar nicht, ob ich ihm den Schritt nach Madrid damals ohne Weiteres zugetraut hätte. Ich glaube schon, dass er jemand ist, der Zeit braucht, um sich anzupassen."

Auch für das junge Talent kam der entscheidende Anruf aus dem Nichts. "Ich war daheim, als mich mein Berater darüber informiert hat, dass es Interesse von Real Madrid gibt. Ich war geschockt. Ich konnte es nicht glauben. Es war eine Riesenüberraschung", ordnete er wenige Monate nach dem Umzug nach Spanien selbst gegenüber LAOLA1 ein.

Rückblickend hätte es für Lienhart nicht besser laufen können. Das freut auch Peter Haring. "Ich war später sogar einmal in Madrid, er hat mir Karten besorgt", schmunzelt er im Gespräch mit 90minuten.

Jugendverein drückt in der Kantine Daumen

Begonnen haben Leben und Karriere von Philipp Lienhart in Lilienfeld. Die kleine Stadtgemeinde liegt im Traisental, eine halbe Autostunde südlich von St. Pölten. Vater Franz hat selbst für den Verein gespielt, später war er der erste Trainer seines Sohnes.

Anders als bei Wiener Vereinen stehen junge Talente des SC Lilienfeld nicht automatisch im Fokus der Wiener Vereine. Philipp empfahl sich beim SK Rapid über ein Probetraining. "Sein Papa ist zu mir gekommen und hat gefragt, ob der Wechsel für mich okay ist - er würde ihn gerne dorthin bringen. Natürlich freut man sich sehr, wenn daraus dann so eine Karriere wird", erinnert sich Obmann Gernot Edy.

Das Finalspiel werden die Lilienfelder im Klubhaus verfolgen, wo bereits einige Lienhart-Trikots hängen. Edys Wunsch an den ehemaligen Schützling: "Bitte hole heute Abend den Pokal und dann noch die Weltmeisterschaft. Das wäre was."

Größtes Spiel der Vereinsgeschichte

Die Wucht des SC Freiburg wird oft unterschätzt, weil der Verein bewusst auf laute Ansagen verzichtet. 2021 wurde ein neues Stadion bezogen, das fast immer bis auf den letzten der 34.700 Plätze gefüllt ist. Gegen Aston Villa werden viele weitere Sympathisanten die Daumen drücken.