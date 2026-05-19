Vize-Meister Sturm: Den Umständen entsprechend

Sturm Graz beendete die Saison in der ADMIRAL Bundesliga auf dem zweiten Platz und mit ein paar Tagen Abstand nach der letzten Runde lässt sich das auch nüchtern so zur Kenntnis nehmen.

Der LASK war das Team der letzten Monate und in jeglicher Hinsicht einen Schritt voraus. Die besseren Spieler, das größte Selbstvertrauen und das Momentum – all das war spätestens seit der Frühjahrmeisterschaft in Linz verortet.

Auch wenn die Grazer, dem katastrophalen Saisonstart des LASK im Sommer 2025 geschuldet, den Titel eine Zeitlang noch aus eigener Kraft hätten holen können, war es am Ende keine Überraschung mehr, dass es die Kühbauer-Elf ganz nach oben geschafft hat.

Hinten und vorne wenig Tore ergibt Platz zwei

Sturm hatte in dieser Saison alles in allem zu viele Baustellen im Verein, um die Zielstrebigkeit und Dominanz wie in den letzten beiden Spielzeiten ausstrahlen zu können.

Da waren der Aderlass im Kader, das ganze Theater rund um die Entlassung von Jürgen Säumel, ein Sportchef, der erst zu spät in der Saison einigermaßen Tritt gefasst hat, und all das umrahmt von einer suboptimalen Kommunikation nach außen.