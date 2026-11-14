These: Stammplatz weg! Es braucht eine Alternative zu Nicolas Seiwald
Auch wenn es in den letzten Tagen untergegangen sein mag: Österreich spielt am Samstag gegen Irland um einen Nations-League-Matchball in Linz. LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl und 90minuten-Redakteur Daniel Sauer ordnen den Stand der Dinge ein.
Das ÖFB-Nationalteam geht als Tabellenführer in die letzten beiden Nations-League-Spiele in Gruppe G. Wird an die letzten 30 Minuten gegen Irland in Dublin angeknüpft, sollte am Samstagabend, rund 23:00 Ortszeit in Linz, der Aufstieg gesichert sein.
Stolpert Rangnicks Elf erneut aus den Startblöcken, könnte die Angelegenheit noch einmal spannend werden.
LAOLA1-Chefredakteur Harald Prantl und 90minuten-Redakteur Daniel Sauer besprechen vier Themen, die im Vorfeld auf dem Teamchef-Tisch liegen könnten.
These #1: Null Euphorie! Der aktuelle Lehrgang ist gefühlt der uninteressanteste seit Ewigkeiten.
Daniel Sauer:
Auch Ralf Rangnick dürfte es so sehen und setzt sich die Themen - Stadion-Projekt, Demir, Weinhandl und Spalt - einfach selbst. Das haben wir davon, dass sich Österreich gegen schwächere Gegner nicht mehr so oft die Blöße gibt.
Der Weg zu interessanteren Gegnern führt über den Aufstieg in Liga A, das ÖFB-Team ist als Tabellenführer souverän auf Kurs nach oben. Oder vielleicht doch nicht? Bei der richtigen Ergebnis-Konstellation am Samstag könnte es noch einmal richtig spannend werden. Das erste Duell mit Irland war eines der spektakulärsten (Nicht-WM-)Länderspiele der letzten Jahre, auch im zweiten Antritt ist es kein angenehmer Gegner. Vielleicht sollten wir diesen Lehrgang also noch nicht vorschnell abschreiben.
Harald Prantl:
Dass alleine ein möglicher Gruppensieg in der UEFA Nations League – ich wage mal zu behaupten, sehr viele Fußball-Fans können deren Prinzip und Ablauf ad hoc immer noch nicht erklären; zurecht – keine Massen in Euphorie versetzt, ist irgendwie klar. Dass ein Aufstieg in Liga A ob der Spielpraxis gegen die Top-Nationen des Kontinents extrem wichtig wäre, sei trotzdem erwähnt. Der mit Spannung erwartete Umbruch wurde bereits im letzten Lehrgang eingeleitet, also fällt auch hier der große Hingucker weg. Kurzum, ja, es war schon mal spannender.
These #2: Stammplatz weg! Ralf Rangnick sollte über eine Alternative zu Nicolas Seiwald in der Startelf nachdenken.
Harald Prantl:
Ich gehe doch davon aus, dass er das laufend tut, braucht es doch immer einen Plan B. Ich gehe aber auch davon aus, dass es in den Augen des Teamchefs aktuell keine Alternative gibt, die ein Abrücken von Nicolas Seiwald als unumstrittenen Stammspieler rechtfertigen würde. Wer das anders sieht, werfe den ersten Namen in die Runde. Der Salzburger verkörpert das von Rangnick geforderte Spiel wie kein anderer, setzt die geforderten Prinzipien auch als Bankspieler von RB Leipzig um, wenn man ihn um 4 Uhr in der Früh aus dem Bett zerrt. Es wäre schön, gäbe es eine adäquate Zweitbesetzung, doch das ist erst in Zukunft (z.B. Vaso Markovic, Yanik Spalt) zu erwarten.
Daniel Sauer:
Allzu viel Plan B gibt der aktuelle Kader gar nicht her. Nach den Verletzungen von Xaver Schlager und Alexander Prass bleibt auf der Seiwald-Position fast nur mehr Seiwald. Yanik Spalt ins kalte Wasser zu werfen, wäre untypisch für Rangnick. Die Diskussion ist aber sowieso zu hoch gehängt. In Wahrheit gibt es, wie von Harald angerissen, kaum Argumente gegen Seiwald. Er hat in dieser Saison rund 600 Minuten absolviert, die Beine sind also weder rostig noch müde. 400 Minuten weniger als Konrad Laimer, 250 weniger als Xaver Schlager, 430 mehr als Christoph Baumgartner - nur zum Vergleich.
Seiwald hatte in Leipzig immer wieder schwierige Phasen. 2023/24 unter Marco Rose, am Ende der Saison war er Stammspieler bei der Europameisterschaft. Auch 2024/25 war er nicht immer erste Wahl. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Schritt aus dem Red-Bull-Kosmos gekommen, das ist aber ein eigenes Thema.
These #3: Auch wenn er nachnominiert wurde, Yusuf Demir bekommt gegen Irland mindestens 20 Spielminuten.
Daniel Sauer:
Stichwort Themensetzung! Der Teamchef hat ein Auge für gute Geschichten. Sascha Horvath durfte beispielsweise im September vor Heimpublikum debütieren. Das Comeback des einstigen Supertalents dürfte ähnlich positive Schlagzeilen bringen. Demir wäre immerhin der erste Rapidler mit ÖFB-Minuten seit fast genau einem Jahr. Sollte der Spielverlauf keinen Strich durch die Rechnung machen, wäre er auch davon abgesehen ein naheliegender Joker.
Ein technisch versierter Spieler mit gefährlichem Abschluss aus der Distanz und vor allem viel Selbstvertrauen könnte gegen tiefstehende Iren gut funktionieren. Demirs größtes Problem ist aber die Konkurrenz. Für Sascha Horvath, Christoph Lang und Luca Weinhandl gibt es ähnlich gute Argumente. Mein Tipp: Keine 20 Minuten gegen Irland, dafür aber gegen Israel.
Harald Prantl:
Aus Lehrgängen zieht man Lehren. Eine aus dem vergangenen ist, dass auch Spieler, die erst nachnominiert wurden, gut und gerne im ersten Spiel gleich von der Bank aus zum Einsatz kommen können – siehe Sascha Horvath. Angesichts der Abwesenden sind die Möglichkeiten auf den drei Zehner-Positionen wesentlich rarer gesät als zuletzt. Also ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Demir gegen Irland eingetauscht wird. Ob vor oder nach der 70. Minute, ist dann aber wirklich Glaskugelschauen.
These #4: Alex Schlager steht gegen Irland im Tor. Es wird sein letztes Länderspiel für längere Zeit bleiben.
Harald Prantl:
Vorneweg, angesichts der Leistungen, die der Salzburger in den vergangenen Monaten im Nationalteam gezeigt hat, auch in Druck-Situationen, steht er zurecht im Tor. Sollte sich seine Situation in Bremen aber nicht ändern und Florian Wiegele sowie Christian Zawieschitzky auf Klubebene weiterhin durch starke Leistungen auffallen, könnte sich das schon bald ändern. Also ja, wenn Schlager bis zum März-Lehrgang weiterhin nur die Nummer zwei bei Werder ist, ist es für Rangnick vermutlich nur schwer rechtzufertigen, weiterhin an ihm festzuhalten, wenn das Risiko angesichts Alternativen mit Spielpraxis gegen Null geht.
Daniel Sauer:
Die Frage ist ja nicht unbedingt, ob Alexander Schlager eine Degradierung mit schlechter Leistung gerechtfertigt hat. Viel eher geht es darum, was der 30-Jährige mit seiner restlichen Karriere vorhat. Der Abschied aus Salzburg war alternativlos, der Weg nach Bremen attraktiv, aber jetzt sitzt er eben seit geraumer Zeit auf der Bank und wird wohl auch dort bleiben. Wenn jüngere Positionskollegen parallel durchstarten, setzt das den Teamchef schon im Frühjahr hinsichtlich Schlager-Nominierung unter Druck.
Wie von Harald erwähnt: Das Risiko geht bei Einsätzen von Jungwirth, Zawieschitzky oder Wiegele gegen Null. Ein potenziell bedeutungsloses Spiel gegen Israel am Dienstag könnte das erneut unterstreichen.