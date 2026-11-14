Harald Prantl:

Ich gehe doch davon aus, dass er das laufend tut, braucht es doch immer einen Plan B. Ich gehe aber auch davon aus, dass es in den Augen des Teamchefs aktuell keine Alternative gibt, die ein Abrücken von Nicolas Seiwald als unumstrittenen Stammspieler rechtfertigen würde. Wer das anders sieht, werfe den ersten Namen in die Runde. Der Salzburger verkörpert das von Rangnick geforderte Spiel wie kein anderer, setzt die geforderten Prinzipien auch als Bankspieler von RB Leipzig um, wenn man ihn um 4 Uhr in der Früh aus dem Bett zerrt. Es wäre schön, gäbe es eine adäquate Zweitbesetzung, doch das ist erst in Zukunft (z.B. Vaso Markovic, Yanik Spalt) zu erwarten.

Daniel Sauer:

Allzu viel Plan B gibt der aktuelle Kader gar nicht her. Nach den Verletzungen von Xaver Schlager und Alexander Prass bleibt auf der Seiwald-Position fast nur mehr Seiwald. Yanik Spalt ins kalte Wasser zu werfen, wäre untypisch für Rangnick. Die Diskussion ist aber sowieso zu hoch gehängt. In Wahrheit gibt es, wie von Harald angerissen, kaum Argumente gegen Seiwald. Er hat in dieser Saison rund 600 Minuten absolviert, die Beine sind also weder rostig noch müde. 400 Minuten weniger als Konrad Laimer, 250 weniger als Xaver Schlager, 430 mehr als Christoph Baumgartner - nur zum Vergleich.

Seiwald hatte in Leipzig immer wieder schwierige Phasen. 2023/24 unter Marco Rose, am Ende der Saison war er Stammspieler bei der Europameisterschaft. Auch 2024/25 war er nicht immer erste Wahl. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Schritt aus dem Red-Bull-Kosmos gekommen, das ist aber ein eigenes Thema.