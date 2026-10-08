VfB-Juwel, Allzweckwaffe, ÖFB-Dauerbrenner: Wer ist Yanik Spalt?

Samstag, 12. September:

Angelo Stiller geht im Bundesliga-Spitzenduell zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim nach 35 Minuten zu Boden. Ein Schlag gegen das Knie, der DFB-Star kann nicht weitermachen.

An der Seitenlinie macht sich wider Erwartungen nicht Ex-Kapitän Atakan Karazor bereit, um den Mittelfeld-Strategen zu ersetzen. Es ist ein junger Vorarlberger, den Trainer Sebastian Hoeneß ins Gefecht schickt: Yanik Spalt.

Nach dem Bundesliga-Debüt stehen eine Passquote von 100 und eine Zweikampfquote von 63 Prozent zu Buche. Stuttgart verliert 1:2 - doch Spalt hat seine Feuertaufe bestanden. "Man konnte sehen, warum er bei uns in der Gunst weit oben steht", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Anschluss.

In Österreich hatte den Namen des frischgebackenen Bundesliga-Legionärs bis dahin kaum jemand auf dem Radar.