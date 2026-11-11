Josef Pröll: "Investoren wollen nicht vorzeitig aus der Deckung"

90minuten: Vor der WM haben Sie sich mit Kritik an Infantino noch zurückgehalten. Das Spiel gegen Spanien haben Sie gemeinsam verfolgt. Wann war für Sie der Breaking Point erreicht?

Pröll: Ich habe ihn ursprünglich als sehr charismatischen, weltgewandten Funktionär mit klaren Zielvorstellungen für den Fußball kennengelernt. Man kann jederzeit mit ihm telefonieren, er ist sehr unkompliziert im Umgang. Dann habe ich die Übergabe des FIFA-Friedenspreises aus der ersten Reihe im Kennedy Center verfolgt und diesen Vorgang damals noch als skurril eingeordnet. Der erste Einschnitt war die Aufhebung der Roten Karte. Auf politischen Zuruf wurde massiv in die Regeln des Sports eingegriffen. Das ist ein Kardinalfehler. Wenig später kam dann die Idee auf, eine Tochtergesellschaft zu gründen und Anteile zu verkaufen. Inhaltlich halte ich beides für dramatisch, gleiches gilt aber auch für die Vorgangsweise, vorbei an den demokratischen Strukturen der FIFA. Daraus hat sich ein klares Bild ergeben, von dem ich mich distanziere.

90minuten: Wenn man sich anschaut, wie viele Kandidaten bei den letzten Präsidentschaftswahlen zur Wahl gestanden sind, könnte man infrage stellen, wie demokratisch die FIFA überhaupt noch strukturiert ist.

Pröll: Ich glaube, dass man die aktuelle Situation nutzen muss, um den demokratischen Prozess in den Vordergrund zu stellen. Es werden 211 Verbände abstimmen. Es braucht Mehrheiten, um die jetzt geworben wird. So gesehen funktioniert es schon. In der FIFA muss das dann entsprechend weitergelebt werden.

90minuten: Inzwischen plant die FIFA, nach der Abstimmung im März 25 Millionen US-Dollar an jeden Mitgliedsverband auszuschütten. Deutlich mehr, als ursprünglich vorgesehen. Gibt es dafür von Ihrer Seite Zustimmung?

Pröll: Ich werde mir das noch im Detail anschauen. Grundsätzlich soll die FIFA das Geld, das bei der Weltmeisterschaft erwirtschaftet wurde, an die Verbände verteilen. Es muss aber fair und transparent ablaufen. Im Nachhinein sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Geld verteilt wurde, um in eine günstigere Abstimmungslage zu kommen.

90minuten: Infantino hat in den letzten Monaten auch andere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Unter anderem eine weitere WM-Aufstockung auf 64 Teams. Können Sie dem etwas abgewinnen?

Pröll: Nein. Wir sollten das aktuelle Format mit 48 Teams beibehalten und weiter beobachten. Es ist ja durchaus auch bei Kritikern rückblickend auf Zustimmung gestoßen. Mit über 100 Spielen ist der Bogen auch schon eher angespannt, das hat sich aber auch ausgezahlt.

90minuten: Ende Oktober ging in Aserbaidschan die erste FIFA U15-WM über die Bühne. Der ÖFB gehörte nicht zu den Teilnehmern, weil gleichzeitig am ÖFB-Campus ein Turnier angesetzt war. Griechenland und Spanien waren bei beiden Veranstaltungen vor Ort. Warum nicht auch der ÖFB?

Pröll: Das FIFA-Turnier wurde leider erst relativ spät angesetzt. Wir waren parallel Gastgeber eines UEFA-Development-Turniers, es war bereits alles fixiert. Außerdem hätte unser Team für das WM-Format Acht-gegen-Acht Vorbereitungszeit gebraucht, die schlicht nicht gegeben war. Wir haben es uns genau angeschaut, heuer war es aus logistischen Gründen leider nicht sinnvoll. In Zukunft kann es mit mehr Vorlaufzeit sicher spannend sein.