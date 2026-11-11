Josef Pröll: "Investoren wollen nicht vorzeitig aus der Deckung"

Vor dem Gespräch führte Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB, durch die Gänge des neuen Campusgebäudes in Wien-Aspern. In seinem Büro angekommen betont er, mit dem Einrichten noch nicht fertig zu sein. An der Wand lehnt neben Wimpeln ein gerahmtes Ronaldo-Trikot, im Regal darüber ein Fußball der Heim-EURO 2008.
Dass für detaillierte Innenausstattung kaum Zeit bleibt, überrascht angesichts vieler Baustellen nicht. Ende November soll die Rolle des Sportdirektors neu besetzt werden, parallel spitzt sich in der FIFA die Zukunftsfrage um Gianni Infantino weiter zu.
Vor kurzem befeuerte Teamchef Ralf Rangnick zudem das stagnierende Stadion-Vorhaben über die Medien. Gegenüber 90minuten erklärt Pröll seine aktuelle Sicht der Dinge.
90minuten: Ralf Rangnick legt Wert auf die Bezeichnung Eventarena, Sie sprechen von einer Mehrzweckarena. Auch vom Nationalstadion ist ab und an noch die Rede. Was ist denn der richtige Titel für das Projekt?
Josef Pröll: Wichtig ist, dass wir keine eindimensionale Debatte über ein Fußballstadion führen wollen. Davon sollten wir als ÖFB nicht träumen, das kann sich nicht rechnen. Die Arena soll für Konzerte, Events und Sportveranstaltungen geeignet sein. Es braucht eine breit angelegte Initiative, das ist die Botschaft.
90minuten: Haben Sie den Eindruck, dass diese Botschaft auch wirklich ankommt?
Pröll: Am Rande der Erste Bank Open habe ich mit Peter Hacker besprochen, dass wir aufhören müssen, nur über- aber nicht miteinander zu reden. Es wird in Kürze einen gemeinsamen Termin mit ihm und unserem Teamchef geben. Die große Frage ist, ob wir über einen Standort in Wien nachdenken können. Dafür wird es Vorleistungen geben müssen, damit die Investoren wissen, mit welcher Größenordnung zu kalkulieren ist und wie sich das Projekt rechnen kann. Wir haben ein Henne-Ei-Problem, weil der Prozess noch nicht in Gang gebracht ist. Jetzt müssen wir zusammenkommen, um etwas Gemeinsames zu planen. Scheitern kann man später immer noch.
Wir prüfen derzeit in einer eigenen Evaluierung auch Alternativstandorte rund um Wien, weil wir nicht warten wollen und können.
90minuten: Wie lässt sich dieses Henne-Ei-Problem konkret aufbrechen?
Pröll: Ein wirklich wichtiges Signal wäre, dass eine konkrete Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht wird. Damit würden wir die Basis für eine objektive Bewertung schaffen. Wir prüfen derzeit in einer eigenen Evaluierung auch Alternativstandorte rund um Wien, weil wir nicht warten wollen und können. Für weitere Schritte ist es aber noch zu früh - Priorität hat das Gespräch mit Stadtrat Hacker.
90minuten: Eine Machbarkeitsstudie würde bei einem Projekt dieser Größenordnung einen nennenswerten Betrag kosten. Wer soll die Kosten dafür tragen?
Pröll: Das wäre noch zu diskutieren. Es kommt darauf an, welche Interessengruppen sich am Projekt beteiligen und ob sich eine gemeinsame Plattform bilden lässt.
90minuten: Bis jetzt treibt der ÖFB das Thema in der Öffentlichkeit ohne Mitstreiter voran, obwohl es - wie von Ihnen angesprochen - Vorteile für unterschiedliche Parteien bringen soll. Warum?
Pröll: Wir sprechen beim ÖFB aus eigener Erfahrung über die Vorteile von moderner Infrastruktur. Wir sitzen im neuen Campus, für den die Stadt Wien – ebenso wie der Bund - über 20 Millionen Euro bereitgestellt hat. In dieser Hinsicht verdanken wir dem Stadtrat Hacker auch sehr viel. Der ÖFB kann hier schon im ersten Betriebsjahr Gewinn erwirtschaften. Das hätte niemand so erwartet. Eine Mehrzweckarena wird Menschen anziehen und auch dem Tourismus zugutekommen. Wir müssen den Standort Österreich wieder stärker Richtung Sport positionieren. Beim Champions-League-Finale in Budapest hat man gesehen, welche Umwegrentabilität durch Großveranstaltungen entstehen kann. Wir sehen die Effekte hier im Kleinen, deswegen treibt uns diese Idee so an.
90minuten: Warum treibt diese Idee sonst niemanden an - beispielsweise den Tourismusverband?
Pröll: Ich habe auch mit wichtigen Playern wie dem Wiener Tourismus Gespräche geführt. Auch dort ist man natürlich sehr angetan von der Idee. Wir sehen alle, dass die finanzielle Lage in Wien und im Bund angespannt ist. Umso wichtiger wäre es, eine gemeinsame Plattform zu bilden. Dann würden wir sehen, wie viel Investorengeld zusammenkommen kann. Man sollte das Thema nicht gleich begraben, weil die öffentlichen Budgets klamm sind.
90minuten: Sie haben die Suche nach Alternativstandorten angesprochen. Gibt es konkretes Interesse in anderen Bundesländern?
Pröll: Ja. Ich glaube, dass wir auch in diese Richtung vertiefende Gespräche führen sollten. Trotzdem liegt die Priorität jetzt einmal darauf, was wir gemeinsam in Wien erreichen können.
90minuten: Wäre es den Investoren egal, ob das Stadion letztendlich in Wien oder weiter außerhalb gebaut wird?
Pröll: Der Top-Standort am Wiener Prater macht das Projekt für Investoren natürlich besonders interessant. Die Arena wäre eingebettet in eine große Grünzone, mit der U2 irrsinnig schnell erreichbar, nicht weit entfernt von der Innenstadt. Auch außerhalb Österreichs ist man davon begeistert. Wenn sich der Businessplan rechnet, gibt es aber auch die Bereitschaft, einen Standort im Wiener Umland zu suchen.
90minuten: Ist LiveNation einer der Investoren?
Pröll: Wir sind noch nicht weit genug gekommen, um heute Namen zu nennen. Ein paar potentielle Investoren kenne ich, weil sie auf mich zugekommen sind. Natürlich wollen sie nicht vorzeitig aus der Deckung kommen, weil sie auch nicht genau wissen, wie die Rahmenbedingungen wirklich aussehen.
Wir dürfen nicht immer alles monokausal danach bewerten, wie viel es kostet. Wir müssten viel mehr über die Chancen sprechen.
90minuten: Die letzten Aussagen des Teamchefs haben den Druck auf die Stadt Wien stark erhöht. Details ist er allerdings schuldig geblieben. Ist das ein seriöser Auftakt für eine Debatte, in der es letztlich breiten Konsens brauchen wird?
Pröll: Irgendwann stellt sich bei jedem Projekt die Frage, wann es der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Damit kann man der Debatte einen entscheidenden Anstoß geben, wenn sie stillzustehen droht. Diesen Punkt haben wir erreicht. In herausfordernden Zeiten können solche Projekte Investment und Beschäftigung bringen. Wir dürfen nicht immer alles monokausal danach bewerten, wie viel es kostet. Die richtige Frage wäre, in welchen Punkten es uns weiterbringt. Wir müssten viel mehr über die Chancen sprechen.
90minuten: Was passiert, wenn bei dem Treffen mit Peter Hacker nichts herauskommt?
Pröll: Dann wird die Karawane weiterziehen. Wir werden es aber nicht an einem einzelnen Gespräch mit Peter Hacker festmachen. Ich bin sehr dankbar, dass er bereit ist, mit uns darüber in einen Dialog zu treten. Wir haben eine sehr ausgewogene Gesprächsbasis. Den Campus habe ich schon erwähnt, als ÖFB sind wir auch noch bis 2028 mit einem aufrechten Vertrag Mieter im Ernst-Happel-Stadion. Es gibt eine sehr positive Beziehung zur Stadt Wien, die wir durch diese Debatte nicht zerstören werden.
90minuten: Es gibt derzeit auch noch andere Themen, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Vor wenigen Tagen hat der Japaner Kozo Tashima seine Kandidatur als FIFA-Präsident angekündigt. Einen offiziellen Kandidaten der UEFA gibt es noch nicht. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung?
Pröll: Wir hatten vor ein paar Wochen ein sehr gutes UEFA-Meeting in Berlin, in dem alle 55 Mitglieder konkret über das Anforderungsprofil gesprochen haben. Es wurde auch eine klare Position gegenüber Gianni Infantino vereinbart: Wir gehen nicht davon ab, dass es einen Wechsel an der FIFA-Spitze braucht. Jetzt gibt es einen neuen Kandidaten auf dem Spielfeld. Ich kenne ihn nicht persönlich, er bringt aber sicher ein spannendes Profil mit. Ich werde jetzt aber noch nicht vorgreifen, wie sich die UEFA positioniert und ob sie möglicherweise in den nächsten Tagen einen eigenen Kandidaten aufstellt.
90minuten: Ein Schweizer, Ramon Vega, hat auch Interesse bekundet. Haben Sie das Gespräch mit ihm gesucht?
Pröll: Nein. Es gab keinen Austausch und ich habe bis jetzt auch nicht vernommen, dass es innerhalb der UEFA eine starke Tendenz in Richtung dieser Kandidatur gibt.
90minuten: Ist davon auszugehen, dass der ÖFB der noch festzulegenden UEFA-Linie folgen wird?
Pröll: Wenn es nicht komplett konträr zu den Ergebnissen der letzten Besprechung läuft, wird es so sein.
90minuten: Das heißt, es gibt keine Stimme für Gianni Infantino?
Pröll: Ich habe überhaupt keinen Anlass, von meiner Kritik an den Vorgängen vor und während der WM abzugehen. Ich werde alle Kandidaten genau beobachten und wir werden sehen, wie sich die UEFA aufstellt. In Berlin hat sich das alles sehr gut angehört. Das aufgezeigte Profil deckt sich mit meinen Wertvorstellungen für die zukünftige Ausrichtung des internationalen Fußballs.
90minuten: Passen Sie in das Profil hinein?
Pröll: Nein. (lacht)
Der erste Einschnitt war die Aufhebung der Roten Karte. Auf politischen Zuruf wurde massiv in die Regeln des Sports eingegriffen. Das ist ein Kardinalfehler.
90minuten: Vor der WM haben Sie sich mit Kritik an Infantino noch zurückgehalten. Das Spiel gegen Spanien haben Sie gemeinsam verfolgt. Wann war für Sie der Breaking Point erreicht?
Pröll: Ich habe ihn ursprünglich als sehr charismatischen, weltgewandten Funktionär mit klaren Zielvorstellungen für den Fußball kennengelernt. Man kann jederzeit mit ihm telefonieren, er ist sehr unkompliziert im Umgang. Dann habe ich die Übergabe des FIFA-Friedenspreises aus der ersten Reihe im Kennedy Center verfolgt und diesen Vorgang damals noch als skurril eingeordnet. Der erste Einschnitt war die Aufhebung der Roten Karte. Auf politischen Zuruf wurde massiv in die Regeln des Sports eingegriffen. Das ist ein Kardinalfehler. Wenig später kam dann die Idee auf, eine Tochtergesellschaft zu gründen und Anteile zu verkaufen. Inhaltlich halte ich beides für dramatisch, gleiches gilt aber auch für die Vorgangsweise, vorbei an den demokratischen Strukturen der FIFA. Daraus hat sich ein klares Bild ergeben, von dem ich mich distanziere.
90minuten: Wenn man sich anschaut, wie viele Kandidaten bei den letzten Präsidentschaftswahlen zur Wahl gestanden sind, könnte man infrage stellen, wie demokratisch die FIFA überhaupt noch strukturiert ist.
Pröll: Ich glaube, dass man die aktuelle Situation nutzen muss, um den demokratischen Prozess in den Vordergrund zu stellen. Es werden 211 Verbände abstimmen. Es braucht Mehrheiten, um die jetzt geworben wird. So gesehen funktioniert es schon. In der FIFA muss das dann entsprechend weitergelebt werden.
90minuten: Inzwischen plant die FIFA, nach der Abstimmung im März 25 Millionen US-Dollar an jeden Mitgliedsverband auszuschütten. Deutlich mehr, als ursprünglich vorgesehen. Gibt es dafür von Ihrer Seite Zustimmung?
Pröll: Ich werde mir das noch im Detail anschauen. Grundsätzlich soll die FIFA das Geld, das bei der Weltmeisterschaft erwirtschaftet wurde, an die Verbände verteilen. Es muss aber fair und transparent ablaufen. Im Nachhinein sollte nicht der Eindruck entstehen, dass Geld verteilt wurde, um in eine günstigere Abstimmungslage zu kommen.
90minuten: Infantino hat in den letzten Monaten auch andere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Unter anderem eine weitere WM-Aufstockung auf 64 Teams. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Pröll: Nein. Wir sollten das aktuelle Format mit 48 Teams beibehalten und weiter beobachten. Es ist ja durchaus auch bei Kritikern rückblickend auf Zustimmung gestoßen. Mit über 100 Spielen ist der Bogen auch schon eher angespannt, das hat sich aber auch ausgezahlt.
90minuten: Ende Oktober ging in Aserbaidschan die erste FIFA U15-WM über die Bühne. Der ÖFB gehörte nicht zu den Teilnehmern, weil gleichzeitig am ÖFB-Campus ein Turnier angesetzt war. Griechenland und Spanien waren bei beiden Veranstaltungen vor Ort. Warum nicht auch der ÖFB?
Pröll: Das FIFA-Turnier wurde leider erst relativ spät angesetzt. Wir waren parallel Gastgeber eines UEFA-Development-Turniers, es war bereits alles fixiert. Außerdem hätte unser Team für das WM-Format Acht-gegen-Acht Vorbereitungszeit gebraucht, die schlicht nicht gegeben war. Wir haben es uns genau angeschaut, heuer war es aus logistischen Gründen leider nicht sinnvoll. In Zukunft kann es mit mehr Vorlaufzeit sicher spannend sein.
Diese Frage ist von der UEFA und FIFA zu entscheiden. Dazu werden wir als einzelner Verband keine Meinung abgeben.
90minuten: Tatsache ist, dass Russland mitspielen durfte. Wie geht es Ihnen damit?
Pröll: Diese Frage ist von der UEFA und FIFA zu entscheiden. Dazu werden wir als einzelner Verband keine Meinung abgeben. Ich habe eine klare persönliche Meinung zum Vorgehen Russlands in der Ukraine und halte die verhängten Sanktionen für richtig.
90minuten: In der Praxis würde das bedeuten, dass der ÖFB in Zukunft bei Turnieren antreten könnte, an denen auch Russland teilnimmt. Für die U15-WM gab es ja schlicht keine Linie der UEFA, ein Boykott müsste im Alleingang passieren.
Pröll: Wir müssten es von Fall zu Fall bewerten.
90minuten: Kommen wir zur Causa Sportdirektor. Von Peter Schöttel kam jüngst der Vorschlag, seinen Nachfolger zu einem Geschäftsführer Sport aufzuwerten. Ist dieser Vorschlag aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?
Pröll: Natürlich kann man über Strukturen diskutieren. Mir geht es viel eher darum, welche Rolle der neue Sportdirektor erfüllen soll. Die derzeit in den Statuten vorgesehene Rolle bietet die Möglichkeit, den Übergang von Breitenfußball in den Profifußball proaktiv zu gestalten. Bei der Besetzung hängt viel von Persönlichkeit, Führungserfahrung und einem klaren Konzept ab. Das ist mir wichtiger als die Frage, ob es ein Geschäftsführer oder ein Sportdirektor ist. Die Aufwertung einer einzelnen Position nützt nichts, wenn die Person nicht zu ihr passt. Ich habe Peter Schöttel sehr wertgeschätzt, er war auch in allen Sitzungen mit den Geschäftsführern anwesend und voll eingebunden. Diese Frage halte ich aber nicht für entscheidend.
90minuten: In finanziellen Fragen bleibt der Sportdirektor so aber trotzdem ein Bittsteller, oder?
Pröll: Ich würde nicht sagen, dass er Bittsteller ist. Für alle Führungspersonen im ÖFB gilt, dass sie sich bei der Budgetplanung mit Argumenten durchsetzen müssen. Das kann ihnen niemand abnehmen. Auch als Geschäftsführer bringt man allein nicht alles durch.
90minuten: Sie werden in Kürze eine Shortlist von Ernst & Young bekommen, von der Sie einen Sportdirektor auswählen müssen. Haben Sie schon nachgefragt, wer darauf stehen wird?
Pröll: Nein. (lacht)
90minuten: Warum nicht?
Pröll: Ich will eine echte Shortlist haben, die vom Personalberater schon entlang unserer Kriterien abgeklopft ist. So kann auch kein öffentliches Namedropping passieren. Ich weiß, was passiert, wenn solche Dinge im ÖFB zirkulieren. Am Schluss wird es Hearings geben, bevor wir mit einem Vorschlag in den Aufsichtsrat gehen. Ich bin schon sehr gespannt auf die direkten Gespräche. Ich halte es auch für wichtig, dass sich dieser Prozess im ÖFB etabliert. Es ist wichtig, zu zeigen, wie wir künftig beim Gestalten und Füllen von Profilen vorgehen wollen.
90minuten: Hat es Namen gegeben, die der ÖFB selbst an Ernst & Young herangetragen hat?
Pröll: Ja, sowohl nationale als auch internationale. Auch Ralf Rangnick hat Namen genannt. Dazu kamen in-house Bewerbungen und externe Initiativbewerbungen. Es war eine bunte Mischung.
90minuten: Hat sich eine Frau beworben?
Pröll: Das weiß ich nicht. Es wäre aber wünschenswert. Wir haben ja auch bewusst gender-neutral ausgeschrieben. Der Frauen- und Mädchenfußball nimmt eine tolle Entwicklung und ist eine der am stärksten wachsenden Sportarten der Welt.
90minuten: Im ÖFB ist der neue Sportdirektor auch für diesen schnell wachsenden Bereich zuständig. Warum gibt es noch keinen eigenen Sportdirektor für die Frauen und Mädchen?
Pröll: Wir führen gerade eine Strategiedebatte mit der Bundesliga und unseren Landesverbänden, die wir hoffentlich im ersten Quartal 2027 beenden können. Die Strategie für den Frauenfußball wird darin eine wichtige Rolle spielen. Auch die Frage nach der sportlichen Führung wird diskutiert. Details kenne ich noch nicht, aber ich höre spannende Ansätze aus der Arbeitsgruppe.
90minuten: Der Strategieprozess soll im ersten Quartal beendet werden. Hat der neue Sportdirektor dann noch genug Zeit, um seine Positionen einzubringen?
Pröll: Im ersten Quartal oder spätestens im ersten Halbjahr. Natürlich kann sich die Person noch einbringen. Die Strategie soll vor allem den groben Rahmen vorgeben, im Detail können dann aber auch noch viele neue Ideen auf den Weg gebracht werden.
90minuten: Letzter Punkt ist der Nachwuchsbereich, in dem der ÖFB den Spagat zwischen Breitensport und Profifußball schaffen muss. Wie schwierig ist das?
Pröll: Es ist eine extreme Herausforderung und zugleich Kernkompetenz des ÖFB. Der neue Sportdirektor ist in diesem Bereich, diesem Übergang, ganz besonders gefordert und sollte steuernd eingreifen. In einer guten persönlichen Beziehung zu Peter Schöttel haben wir diese Frage durchaus unterschiedlich bewertet. Wir müssen uns professionell weiterentwickeln. Dazu kommt, dass nicht unendlich viel Geld zur Verfügung steht. Wir müssen die Effizienz unserer Einrichtungen bewerten. Produzieren wir Spieler für die Regionalligen, oder ermöglichen wir Entwicklung in Richtung Spitzensport.
90minuten: Es gibt in Österreich Akademien, die von Landesverbänden betrieben werden, zusätzlich zu denen der großen Vereine. Ist dieses System in dieser Form noch sinnvoll?
Pröll: Wir müssen mit begrenzten Geldmitteln maximale Effizienz für den österreichischen Fußball - vor allem im Hinblick auf den Spitzenfußball - lukrieren. Diesen Spannungsbogen müssen wir im Strategieprozess offen diskutieren.
90minuten: Vielen Dank für das Gespräch!