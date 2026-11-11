ÖFB-U19-Kicker Matosevic: Ein schockierender Anruf aus München

Österreichs U19-Nationalteam hat die erste Hürde zur EM-Endrunde in Tschechien 2027 schon genommen. Gegen Israel und Bosnien gewann die Mannschaft, gegen Deutschland traf U17-WM-Held Nicolas Jozepovic spät zum 2:2.

Im vergangenen März fehlten noch einige des Jahrgangs, der vor einem Jahr in Qatar fast U17-Weltmeister wurde. Dafür mit dabei: Michael Matosevic.

Er war zwar nicht bei der WM dabei, steht aber wie schon im Frühjahr im Aufgebot des von Oliver Lederer betreuten Teams. Dieses trifft in der zweiten von drei Qualifikationsrunden in den kommenden Tagen in Wiener Neustadt auf Belarus (Mittwoch, 18 Uhr), Slowenien (Samstag, 18 Uhr) und England (Dienstag, 14 Uhr).

Matosevic ist zentraler Mittelfeldspieler in Diensten der U19 des FC Bayern München und ergänzt die silberne Generation. Von dieser haben sich einige den Erfolg schon vergoldet. Ifeanyi Ndukwe kickt bei Liverpool unter Vertrag stehend für Levante in LaLiga, Vasilije Markovic hat schon im ÖFB-A-Team debütiert, Luca Weinhandl wird um viele, viele Millionen gehandelt, Red Bull Salzburg baut WM-Torschützenkönig Johannes Moser auf.

Wie geht es Matosevic im Vorfeld dieser wichtigen Spiele und mit seinem Standing in dieser Mannschaft? 90minuten hat ihn in Bad Tatzmannsdorf getroffen.

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Auf die kommenden Spiele angesprochen, sagt er Sätze wie: "Man sollte keinen Gegner unterschätzen." Was nach einem "Drei-Euro-fürs-Phrasenschwein" klingt, ist im Falle des ersten Gegners Belarus tatsächlich schwierig.

Trainer Oliver Lederer, der beim Interview kurz vorbeischaut, erzählt, dass es auch für ihn aufgrund der Gegebenheiten schwierig war, überhaupt Bildmaterial zu ergattern.