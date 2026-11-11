ÖFB-U19-Kicker Matosevic: Ein schockierender Anruf aus München

Österreichs U19-Nationalteam hat die erste Hürde zur EM-Endrunde in Tschechien 2027 schon genommen. Gegen Israel und Bosnien gewann die Mannschaft, gegen Deutschland traf U17-WM-Held Nicolas Jozepovic spät zum 2:2.
Im vergangenen März fehlten noch einige des Jahrgangs, der vor einem Jahr in Qatar fast U17-Weltmeister wurde. Dafür mit dabei: Michael Matosevic.
Er war zwar nicht bei der WM dabei, steht aber wie schon im Frühjahr im Aufgebot des von Oliver Lederer betreuten Teams. Dieses trifft in der zweiten von drei Qualifikationsrunden in den kommenden Tagen in Wiener Neustadt auf Belarus (Mittwoch, 18 Uhr), Slowenien (Samstag, 18 Uhr) und England (Dienstag, 14 Uhr).
Matosevic ist zentraler Mittelfeldspieler in Diensten der U19 des FC Bayern München und ergänzt die silberne Generation. Von dieser haben sich einige den Erfolg schon vergoldet. Ifeanyi Ndukwe kickt bei Liverpool unter Vertrag stehend für Levante in LaLiga, Vasilije Markovic hat schon im ÖFB-A-Team debütiert, Luca Weinhandl wird um viele, viele Millionen gehandelt, Red Bull Salzburg baut WM-Torschützenkönig Johannes Moser auf.
Wie geht es Matosevic im Vorfeld dieser wichtigen Spiele und mit seinem Standing in dieser Mannschaft? 90minuten hat ihn in Bad Tatzmannsdorf getroffen.
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Auf die kommenden Spiele angesprochen, sagt er Sätze wie: "Man sollte keinen Gegner unterschätzen." Was nach einem "Drei-Euro-fürs-Phrasenschwein" klingt, ist im Falle des ersten Gegners Belarus tatsächlich schwierig.
Trainer Oliver Lederer, der beim Interview kurz vorbeischaut, erzählt, dass es auch für ihn aufgrund der Gegebenheiten schwierig war, überhaupt Bildmaterial zu ergattern.
Jeder gönnt es dem anderen und freut sich, wenn es bei einem Mitspieler gut läuft. Manche schaffen es früher, aber es kommt mit der Zeit.
Einig sind sich Matosevic und sein Trainer, dass die Gegner einfach und geradlinig, vor allem physisch anspruchsvoll kicken. Da darf man sich nicht die Schneid abkaufen lassen.
Matosevic sieht es fast schon achselzuckend: "Jeder Gegner hat seine Stärken. Wir sind selbst auch körperlich stark und können dagegenhalten. Wir versuchen, es ihnen schwer zu machen und wollen selber Fußball spielen." Das Spiel gegen die Alterskollegen aus Belarus kann schon vorentscheidend sein.
Nur der Letztplatzierte scheidet direkt aus. In der dann folgenden dritten Qualifikationsrunde gibt es sieben Vierergruppen. Die jeweiligen Erstplatzierten spielen dann von 18. Juni bis 1. Juli 2027 in Tschechien um den Titel. Ein Gruppensieg vor England – den Gegner schlug man bei der U17-WM mit 4:0 – würde eine vorteilhaftere Auslosung bringen.
Warum soll das nicht gelingen? "Im Fußball weiß man nie, was passiert. Wir haben ein gutes Team und gute Chancen", so Matosevic.
Schockierender Anruf
Wer das Gefühl hat, dass der 18-Jährige eher kurzangebunden ist, der darf sich bestätigt fühlen. Das liegt wohl auch sehr stark an seinem Fokus.
Er stammt aus Wels, die Mama hat Handball gespielt, der Papa hat 21 Jahre Judo gemacht, wie er erzählt. Beides auf Amateur- bzw. Hobbyebene. Seine Schwester spielte früher Tennis. Der Filzball ist neben dem Kicken übrigens eine seiner Leidenschaften, Spieler wie Novak Djokovic oder Rafael Nadal beeindrucken ihn.
Schon 2017, also im Alter von neun Jahren, wechselt der kleine Michael von Wels nach Ried. Dort entwickelt er sich sehr gut. 2023/24 erzielte er sieben Tore in der U16-Jugendliga, bei 13 Einsätzen. Das Frühjahr verbringt er schon größtenteils bei der U18.
Der laufstarke Rechtsfuß mit einem guten Riecher für Standards fällt auf, auch dem Trainer der Rieder Kampfmannschaft. Maximilian Senft wechselt den damals 16 Jahre alten Mittelfeldmann am letzten Spieltag der 2. Liga-Saison 2023/24 gegen den FC Dornbirn in der 80. Minute ein.
Im Sommer 2024 wechselt er nach Bayern. Wie war es aber, als der größte Verein Mitteleuropas anruft?
"Ich war sehr schockiert und konnte es am Anfang nicht glauben", blickt er darauf zurück. Ein Riesenschritt ist es auf jeden Fall, um dem Traum, Profi zu werden, näherzukommen. Einen Plan B hat er ohnehin nicht.
Mehr geben, wie alle auch
Dass man nach München geht, steht außer Frage, wer würde das nicht probieren. Zudem ist die bayerische Landeshauptstadt nicht weit von der oberösterreichischen Heimat entfernt. So können seine Eltern zu so gut wie jedem Spiel des Sohnes kommen. So ein stabiles Umfeld ist wichtig. Seine Eltern und seine Freunde geben ihm Halt, wenn es zwischenzeitlich unrund läuft.
Über die bisherige Zeit in München sagt Matosevic: "Im ersten Jahr kam gleich eine Verletzung, im zweiten Jahr bin ich etwas schwerer hineingekommen."
Einmal im Jahr, so erzählt er, schauen die Profis der ersten Mannschaft am Campus vorbei. Er weiß, dass es wichtig ist, mehr zu geben, wenn er später einmal wie Konrad Laimer und Co. beim Münchner Nachwuchs vorbeischauen will. Die Extrameter geht er schon sehr früh, um den Zufall bei seiner Entwicklung einzudämmen.
"Man weiß schon, dass man viel für den Profitraum arbeiten muss", sagt Matosevic und erzählt, dass er bereits seit seinen Teenager-Jahren mit einem Privattrainer zusammenarbeitet. Als zentraler Mittelfeldspieler macht er derzeit vor allem Krafttraining.
Mit diesen Zusatzschichten ist er nicht alleine. Er denkt, dass auch all seine Teamkollegen diese Extrameter gehen. Wie schwierig der Weg tatsächlich ist, zeigen diverse Untersuchungen. Der Anteil derer, die es tatsächlich in Profiligen schaffen, liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Darum reicht Talent allein nicht.
Ich glaube, es gibt keinen Spieler, bei dem es die ganze Zeit nur nach oben geht. Es gibt Höhen und Tiefen. Man muss mental stark sein und damit umgehen können.
Zusammen etwas erreichen
Manche sind bekanntlich schon weiter als er, der erst in den Erwachsenenfußball reinschnuppert. Man könnte ja schon den Kopf verlieren, wenn Ndukwe schon in LaLiga spielt, oder? Nein. "Jeder gönnt es dem anderen und freut sich, wenn es bei einem Mitspieler gut läuft."
Matosevic wiederum gehört zu den Spielern, die etwas Zeit brauchen, um diese Schritte zu machen: "Manche schaffen es früher, aber es kommt mit der Zeit." Andere sind umgekehrt weder Bayern-Nachwuchsspieler noch überhaupt in der Nähe von Profifußball.
Auch mit Neid und negativen Kommentaren muss Matosevic umgehen. Er schaut zwar gelegentlich nach, was über ihn geschrieben wird, macht sich darüber aber keinen Kopf. Seine Aufmerksamkeit gilt der eigenen Entwicklung.
Genauso teamfähig, zuverlässig und ehrlich nimmt ihn auch der Teamchef wahr. Ein Teamplayer eben. Matosevic freut sich nun auf das, was in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten folgt. Nach der U19-EM-Quali ist vor den nächsten Bayern-Spielen. Er scharrt jedenfalls schon in den Startlöchern, um nicht mehr nur in der U19 gegen die – wie er sagt – schnellen Gleichaltrigen zu kicken, sondern in den körperlich anspruchsvolleren Erwachsenenfußball.
Wie sein Weg weitergehen wird, wird sich dann zeigen. Bei kaum einem geht es nur bergauf – nicht zuletzt Yusuf Demir ist ein guter Beleg, dass Rückschläge dazugehören.
Insofern kann man die folgenden Sätze als Schlusswort eines aufgeräumten und talentierten U19-Teamspielers sehen: "Ich glaube, es gibt keinen Spieler, bei dem es die ganze Zeit nur nach oben geht. Es gibt Höhen und Tiefen. Man muss mental stark sein und damit umgehen können. Jetzt geht es um die Entwicklung, und ich entscheide selbst, wie ich mich weiterentwickle."