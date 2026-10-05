Von Levante bis Floridsdorf: Wo stehen die U17-WM-Helden heute?

Knapp zehn Monate ist es her, dass Österreich im Finale der U17-Weltmeisterschaft 2025 stand.
Der Lauf der jungen ÖFB-Truppe wurde erst im Endspiel gestoppt. 0:1 musste man sich dort Portugals U17 geschlagen geben.
Seitdem hat sich einiges getan. Einige Spieler des damaligen Kaders haben eine rasante Entwicklung hingelegt, andere kämpfen wiederum um ihre ersten Minuten im Profifußball.
Wir haben uns die bisherigen Fortschritte des 21-Mann-Kaders der U17-WM 2025 nochmal im Detail angesehen.
Daniel Posch
Position: Torwart
Aktueller Verein: Mainz 05 U19
Der Stammtorhüter bei der U-17-Weltmeisterschaft war beim Großereignis ein wichtiger Rückhalt für das Team. Der Sprung in einen Profikader ist ihm noch nicht gelungen. Posch ist beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag und wird aktuell noch behutsam in dessen U19-Mannschaft ausgebildet. In der U19-Nachwuchsliga ist der gebürtige Steirer allerdings gesetzt.
Christof Katzmayer
Position: Torwart
Aktueller Verein: LASK Amateure OÖ
Bei der WM kam Christof Katzmayer zu keiner Einsatzminute. Der mittlerweile 18-Jährige befindet sich aktuell noch in seiner Heimat Oberösterreich bei den LASK-Amateuren. In der Jugendschmiede des amtierenden Meisters spielt er in der Regionalliga Nord. Ein Highlight der Saison war das Debüt in der UEFA Youth League für den LASK. Hier hielt er beim 0:0 gegen AEK Athen seinen Kasten sauber.
Paul Pius Scharner
Position: Torwart
Aktueller Verein: FAC Wien
Paul Pius Scharner kam bei der Weltmeisterschaft im Gruppenspiel gegen Neuseeland zu Einsatzminuten. Im Sommer folgte der Wechsel von der Akademie St. Pölten zum FAC nach Wien. Bei den Floridsdorfern ist der Sohn des ehemaligen Innenverteidigers Paul Scharner als Nummer eins gesetzt und stand in der ADMIRAL 2. Liga und im UNIQA ÖFB-Cup bisher jede einzelne Minute auf dem Rasen.
Rafael Feldinger
Position: Rechter Verteidiger
Aktueller Verein: FC Liefering
Der 18-Jährige war bei der U17-Weltmeisterschaft unter Trainer Hermann Stadler als Rechtsverteidiger gesetzt. In Österreich ist er Teil der Red-Bull-Akademie. Aktuell befindet er sich abwechselnd zwischen der AKA Salzburg U18 und dem FC Liefering. Für die LigaZwa-Mannschaft stand er in der laufenden Saison zwei Mal im Kader und kam Mitte September gegen den FAC zu acht Einsatzminuten.
Jakob Pokorny
Position: Innenverteidiger
Aktueller Verein: FC Liefering
Der gebürtige Klagenfurter hat seine Mannschaft bei der Weltmeisterschaft als Kapitän angeführt und hat spätestens durch seine viral gegangene Kabinenansprache für Aufsehen gesorgt. In der ADMIRAL 2. Liga ist Pokorny in dieser Saison in sechs von sieben Spielen zum Einsatz gekommen. Beim Kooperationsklub von Red Bull Salzburg hat der Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2028.
Ifeanyi Ndukwe
Position: Innenverteidiger
Aktueller Verein: UD Levante
Den größten Sprung in eine ausländische Profiliga hat sicherlich Ifeanyi Ndukwe gemacht. Bei Austria Wien ausgebildet hat der Abwehrhüne bei der U17-WM in der Innenverteidigung sein Talent unter Beweis stellen können. Daraufhin hat sich der FC Liverpool um drei Millionen Euro seine Dienste gesichert. Da er in der aktuellen Saison in der Premier League noch nicht spielberechtigt ist, folgte im August der leihweise Wechsel zu UD Levante. Ausgerechnet gegen den FC Barcelona feierte er am 13. September sein LaLiga-Debüt für seinen neuen Verein.
Florian Hofmann
Position: Linker Verteidiger
Aktueller Verein: Young Violets
Bei der Weltmeisterschaft kam Florian Hofmann zu insgesamt sechs Einsätzen und war damit auch ein fixer Bestandteil von Hermann Stadlers Elf. Im Sommer wechselte er aus der Akademie des FC Red Bull Salzburg zu den Young Violets nach Wien-Favoriten. In der aktuell laufenden LigaZwa-Saison kam der linke Verteidiger bislang aber nur zu fünf Spielminuten. Seit Mitte August muss der 18-Jährige wegen einer Verletzung pausieren.
Emil Ganser
Position: Verteidiger
Aktuelles Team: FC Liefering
Ein weiterer junger Spieler aus der Red-Bull-Jugend ist Emil Ganser. Im Juli wurde er aus der Akademie zum FC Liefering befördert, wo er in dieser Saison der ADMIRAL 2. Liga bislang zu vier Einsätzen und insgesamt 102 Spielminuten kam. Bei der U17-WM stand er im Gruppenspiel gegen Neuseeland über 90 Minuten auf dem Feld.
Julian Halmich
Position: Verteidigung
Aktueller Verein: SKN St. Pölten
Wenige Monate nach dem Großevent in Katar wechselte Julian Halmich Ende Jänner 2026 von der Akademie St. Pölten zum SKN St. Pölten. Im Frühling 2026 gab es auch einige Einsätze in der 2. Liga, ehe ein Außenbandriss am Sprunggelenk die Karriere vorerst ins Stocken brachte. Seit der Genesung ist Halmich vor allem in der ÖFB-Jugendliga und der Landesliga Niederösterreich für die St. Pölten Juniors aktiv.
Sergej Savic
Position: Innenverteidiger
Aktueller Verein: Admira Wacker
Auch Sergej Savic wurde mit Jahresbeginn von der Admira in die Kampfmannschaft befördert. In der laufenden LigaZwa-Saison zählt er zu den absoluten Stammkräften der Südstädter. In jedem Spiel stand Savic über die volle Distanz am Feld. In der zweiten Runde gegen den SKU Amstetten gelang ihm sogar sein Premierentreffer im Profifußball.
Vasilije Markovic
Position: Mittelfeld
Aktueller Verein: FK Austria Wien
Der raketenhafte Aufstieg von Vasilije Markovic ist kaum einem Fußballfan in Österreich entgangen. Erst im Februar kam es zur Beförderung von den Jungveilchen zu den Profis. Knapp ein halbes Jahr später liegt sein Marktwert bei sechs Millionen Euro. Ende September gab der Stammspieler der Austria beim 3:1-Sieg in der Nations League gegen den Kosovo sein Debüt im A-Nationalteam. Mit seinen 18 Jahren ist der zentrale Mittelfeldspieler der jüngste Kicker, der je in einen ÖFB-Kader von Ralf Rangnick einberufen wurde.
Luca Weinhandl
Position: Mittelfeld
Aktueller Verein: Sturm Graz
Einen kometenhaften Aufstieg hat auch Luca Weinhandl hingelegt. Auch er wurde zu Jahresbeginn in die Kampfmannschaft der Grazer geholt und avancierte in kurzer Zeit zum Leistungsträger. Unter Trainer Fabio Ingolitsch ist der 2009 geborene zentrale Mittelfeldspieler gesetzt. Neben seinen Leistungen bei der U17-WM und in den nationalen Bewerben kann Weinhandl auch schon ein Tor in der Champions-League-Qualifikation sowie einen Einsatz in der Europa League vorweisen. Seit Ende September ist er, nach Marktwerten gemessen, der wertvollste Spieler in der österreichischen Bundesliga. Gerüchten zufolge soll der FC Arsenal an einer Verpflichtung interessiert sein.
Johannes Moser
Position: Linkes Mittelfeld
Aktueller Verein: Red Bull Salzburg
Einer der Topstars bei der U17-Weltmeisterschaft war Johannes Moser. Der gebürtige Klagenfurter bekam als bester Torschütze der Endrunde den goldenen Schuh überreicht und wurde zudem als zweitbester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Zurück in Österreich wurde er im Juli formal vom FC Liefering zu Red Bull Salzburg befördert. Momentan ist seine Karriere allerdings ins Stocken geraten. Das Talent laboriert zurzeit an einer Adduktorenverletzung. Deshalb wartet der offensive Mittelfeldspieler auch nach wie vor auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die "Bullen".
Jakob Werner
Position: Offensives Mittelfeld
Aktueller Verein: FC Liefering
Auch dieses Talent kommt aus der Kaderschmiede der "Bullen". Bei der Weltmeisterschaft in Katar ist Werner in jedem Spiel zum Einsatz gekommen. Für den FC Liefering kann er in der ADMIRAL 2. Liga bislang drei Spiele vorweisen (1 Tor). Zusätzlich kommt er auch noch in der ÖFB-Jugendliga für die U18 der Salzburger zum Einsatz.
Filip Aleksić
Position: Mittelfeld
Aktueller Verein: FC Liefering
Filip Aleksić ist seit Kindesjahren bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Bereits 2014 kickte er in der Jugend der "Bullen". Wie bei vielen anderen Spielern aus dieser U17-Mannschaft kam im Sommer 2026 die Beförderung zum FC Liefering. Im Vergleich zu einigen anderen Teamkollegen ist er bisher in jedem LigaZwa-Match der Saison zum Einsatz gekommen.
Loris Husic
Position: Mittelfeld
Aktueller Verein: FC Augsburg II
Bis Ende August stand Loris Husic noch bei 1860 München unter Vertrag. Für die erste Mannschaft der Löwen absolvierte er insgesamt elf Pflichtspiele, fünf davon in der 3. Liga. Im August 2026 folgte jedoch der Wechsel innerhalb Bayerns zum FC Augsburg II. Der gebürtige Kufsteiner zählt bei den "Fuggerstädtern" zu den Stammkräften und hat nach seinem Wechsel in jedem Spiel für Augsburg II Spielminuten in der Regionalliga Bayern gesammelt. Auf die erste Kadereinberufung bei den Profis muss Husic noch warten.
Hasan Deshishku
Position: Rechter Flügel
Aktueller Verein: FK Austria Wien
Mit vier Toren in acht Spielen hat auch Hasan Deshishku bei der Endrunde auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Austria hat er den Sprung zu den Profis bereits erfolgreich absolviert. In der bisherigen Saison stand er - außer an einem Spieltag - immer im Profikader der Bundesliga-Mannschaft und kam in der Liga zu zwei Kurzeinsätzen. Im UNIQA ÖFB-Cup konnte er bereits mit zwei Toren und einem Assist anschreiben. Auch in der Qualifikation für die UEFA Conference League kam er zu drei Einsätzen. Zuletzt musste der offensive Flügelspieler jedoch wieder in der 2. Liga bei den Young Violets aushelfen.
Daniel Frauscher
Position: Stürmer
Aktueller Verein: SV Ried II
Bei der U17-Weltmeisterschaft stand Daniel Frauscher sieben Mal am Platz und wurde sechs Mal davon als Joker eingewechselt. Seine fußballerische Ausbildung hat der Offensivmann in Oberösterreich gemacht. Mit neun Jahren wechselte er von Utzenaich in die Jugend der SV Ried. Im Sommer 2026 musste sich Frauscher, der bislang ausschließlich in der zweiten Mannschaft der Rieder eingesetzt wurde, einer Operation am Knie unterziehen. Er arbeitet fleißig an einem Comeback, vollzieht seine Reha bei den Profis und wird voraussichtlich im Jänner bei den "Jungen Wikingern" sein Comeback feiern.
Dominik Dobiš
Position: Stürmer
Aktueller Verein: AKA Salzburg U18
Dominik Dobiš war beim Großereignis in Katar einer der tragischen Helden. Mit einem Tor und zwei Vorlagen trug er maßgeblich zu einer erfolgreichen Gruppenphase bei, ehe er sich im Achtelfinale gegen England das Kreuzband riss. Die Reha ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die "Bullen" setzen dennoch langfristig auf den beidfüßigen Stürmer, da sie ihn erst im Juli mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet haben.
Nicolas Jozepovic
Position: Stürmer
Aktueller Verein: SK Rapid II
Der Rechtsfuß wurde bei der Weltmeisterschaft in allen Spielen eingesetzt und erzielte zwei Tore. Beim 4:0-Erfolg im Achtelfinale steuerte er zusätzlich drei Assists bei. Damals war er noch in der Salzburger Akademie tätig, im Juli schlug der SK Rapid zu und nahm den Stürmer ablösefrei unter Vertrag. Für Rapid II stand er bisher immer in der LigaZwa-Startaufstellung und erzielte drei Tore.
Kenny Nzogang
Position: Stürmer
Aktueller Verein: SK Rapid II
Der Offensivakteur spielt seit 2022 beim SK Rapid. In der Saison 2025/2026 kam der Linksfuß zu insgesamt sieben Kurzeinsätzen in der ADMIRAL 2. Liga. In der aktuell laufenden Spielzeit gibt es bislang keine Pflichtspiele in seiner Statistik vorzuweisen. Lediglich ein Freundschaftsspiel für Rapid II und zwei Freundschaftsspiele für die Grün-Weiße U18 stehen in dieser Saison zu Buche.