Von Levante bis Floridsdorf: Wo stehen die U17-WM-Helden heute?

Knapp zehn Monate ist es her, dass Österreich im Finale der U17-Weltmeisterschaft 2025 stand.

Der Lauf der jungen ÖFB-Truppe wurde erst im Endspiel gestoppt. 0:1 musste man sich dort Portugals U17 geschlagen geben.

Seitdem hat sich einiges getan. Einige Spieler des damaligen Kaders haben eine rasante Entwicklung hingelegt, andere kämpfen wiederum um ihre ersten Minuten im Profifußball.

Wir haben uns die bisherigen Fortschritte des 21-Mann-Kaders der U17-WM 2025 nochmal im Detail angesehen.