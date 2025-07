Pro & Contra: Ist Marko Arnautovic diesen Preis wert?

Nüchtern betrachtet ist das mit der Verpflichtung verbundene Risiko aber enorm. Arnautovic ist 36 Jahre alt, drei Jahre älter als Guido Burgstaller zum Zeitpunkt seiner Rapid-Rückkehr. Seit Sommer 2022 hat er für Verein und Nationalteam 36 Spiele verpasst, viele davon aufgrund muskulärer Verletzungen. Dabei hielt sich die Belastung bei Inter Mailand schon stark in Grenzen: 17 Ligaeinsätze, nur fünf davon von Beginn weg, im Schnitt 31 Minuten Spielzeit.

Mit entsprechender Trainingssteuerung und der ein oder anderen Pause, wenn die Mannschaft zur WSG Tirol oder der SV Ried fährt, lässt sich in Österreich vielleicht mehr herausholen. Körperlich ist der ÖFB-Rekordspieler aber ohne Zweifel weit über dem Zenit.

Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Man stelle sich vor: Bei Arnautovic zwickt Ende August der Oberschenkel, Rapid steht im Playoff der Conference League, am Ende reicht es nicht für den Aufstieg, die Kameras finden den Star auf der Tribüne des Allianz-Stadions. Ist dieses Szenario wirklich so weit hergeholt? Vor einem Herbst, der angesichts der bevorstehenden Präsidiumswahl ohnehin ungemütlich werden könnte, birgt ein Sensationstransfer viel Sprengkraft. Auch wenn der finanzielle Schaden bei einer Verletzung oder anderweitigen Problemen durch Versicherungen und Vertragsklauseln limitiert werden könnte, blieben die Fragen: Warum hat man den eingeschlagenen Weg nicht einfach weiterverfolgt? Hätte man den Kader nicht anderweitig verstärken können? War es richtig, so viele Ressourcen in einem Spieler zu bündeln, den man sich eigentlich nicht leisten kann?

Sollte Marko Arnautovic in wenigen Tagen in Hütteldorf unterschreiben, markiere ich mir den Tag des Debüts dick im Kalender und freue mich, ihn wieder in Österreich zu sehen. An Stelle von Markus Katzer, Steffen Hofmann und der neuen Geschäftsführerin Wirtschaft Daniela Bauer hätte ich zurzeit aber ordentliche Bauchschmerzen.