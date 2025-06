Ehemaliges Top-Talent: Wer ist Rapid-Neuzugang Jannes Horn?

Von defensiver Verantwortung war Horn in dieser Wing-Back-Rolle weitgehend freigesprochen. In vielen Umschaltszenen stand er hoch aufgerückt und hielt sich in der Rückwärtsbewegung zurück. Ein Vergleich: David Schnegg - in der MLS aktuell einer der führenden Spieler in dieser Kategorie - initiiert pro 90 Minuten 4,05 Tacklings und Abfangaktionen, Horn lag mit 2,13 im statistischen Mittelfeld.

Auch als linker Innenverteidiger in einer Dreierkette war der Deutsche hin und wieder zu sehen, eingeschränkte Flexibilität bringt er also mit. Ein Pluspunkt für Rapid, wo in der Defensive vermehrt rotiert werden soll. Horn hat seine Aufgaben ordentlich bewältigt, laut Medienberichten war man in St. Louis mit ihm keinesfalls unzufrieden. Aufgrund von Limits für Legionärs-Kaderplätze und Gehälter hätte er für eine fixe Verpflichtung aber wohl mehr herausstechen müssen.

Auf- und Abstiege in Deutschland

Für rund sieben Millionen Euro kam der damals 20-jährige Jannes Horn im Sommer 2017 vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln, der sich seinem Transferrekord mit diesem Betrag annäherte. Wenige Jahre davor hatte er Angebote vom FC Liverpool und Juventus Turin vorliegen, entschied sich aber für einen Weg in Deutschland.

Die Erwartungen konnte er bei den "Geißböcken" nie erfüllen, sie waren auch hoch gesteckt: Als Linksverteidiger hätte er mit der Zeit Jonas Hector ablösen sollen, konnte sich in einer insgesamt schwachen Kölner Mannschaft, die 2017/18 sang- und klanglos absteigen musste, nicht durchsetzen. Auch in den Folgejahren war die Konkurrenzsituation zu kompliziert, nach nur 78 absolvierten Spielen musste Horn sich 2022 neu orientieren.

Über den VfL Bochum landete der vielfache DFB-Nachwuchsteamspieler beim 1. FC Nürnberg, kam aber auch dort nur zu 37 Einsätzen, bevor er im vergangenen Sommer von Miroslav Klose aussortiert und in die USA verliehen wurde.

Verbindungen zu Stöger und Schaub

In Wien trifft Horn auf zwei ehemalige Wegbegleiter: Unter Peter Stöger hat er in Köln sieben Spiele - darunter als Highlight ein Sieg gegen den FC Arsenal in der Europa League - absolviert, ehe der Trainer gehen musste. Stöger lobte bei Horns Verpflichtung vor allem dessen Schnelligkeit, inzwischen hat er sich von diesen Qualitäten ein Stück weit wegentwickelt.

"Ich bin sicher, dass Jannes Horn eine Verstärkung für uns sein wird. Unsere gemeinsame Zeit beim 1. FC Köln dauerte zwar nur einige Monate, aber ich habe sowohl seine sportlichen als auch charakterlichen Qualitäten sehr positiv in Erinnerung. Ich freue mich auf das Wiedersehen und die erneute Zusammenarbeit mit Jannes", erklärte der Rapid-Cheftrainer am Freitag.

Dass Stögers Urteil beim Transfer eine untergeordnete Rolle gespielt haben dürfte, weil die Entscheidungen im Hintergrund schon vor Wochen getroffen wurden, verrät das Statement von Jannes Horn: "Als während der Gespräche mit Rapid noch bekannt wurde, dass mein ehemaliger Trainer Peter Stöger verpflichtet wurde, war das für mich noch eine zusätzliche Bestätigung für die Entscheidung."

Auch mit Louis Schaub stand der Neuzugang schon auf dem Platz, ebenfalls beim 1. FC Köln und zuletzt vor rund drei Jahren.

Wie passt Horn zu Rapid?

Horn bringt sowohl als Links- als auch Innenverteidiger Qualitäten und Erfahrung mit, die ihn zu einem soliden Bundesligaspieler machen sollten. Gewisse Schwächen, die ihn auf beiden Positionen limitieren, sollten aber auch nicht unerwähnt bleiben. Als linker Außenbahnspieler fehlt ihm ein Stück Dynamik und Geschwindigkeit, im letzten Drittel außerdem die Technik im Dribbling. Das Gesamtpaket mit Stärken im Pass- und Flankenspiel sollte trotzdem eine Verstärkung für das Team von Peter Stöger sein.

Horn-Assist zum 1:0 als linker Wing-Back: