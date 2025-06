Andy Marek: "Wenn man mich fragt …"

So ganz unvorbereitet scheint Marek aber dann doch nicht zu sein, wenn es um eine zukünftige Funktion im Präsidium geht. "Das Motto 'Alles für den Sport' ist wichtig und gut. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass auch andere Themen einen Fokus verdient haben", erläutert der 63-Jährige.

Wie zum Beispiel das Fan-Service und die Zusammenarbeit mit den Rapid-Fans. Marek ergänzt: "Durch gezielte Aktionen und Veranstaltungen kann man wieder die Fans stärker an den Verein binden, ihre Begeisterung neu entfachen und eine lebendige, leidenschaftliche Gemeinschaft schaffen. So wird Rapid wieder zu einem Verein, der in vielen Belangen ein Vorreiter ist und bei dem sich alle mit Stolz und Freude begegnen. Rapid hautnah – ein Verein zum Angreifen, den man spürt! Hier sehe ich viel Potenzial!"

"Keine großen Erklärungen"

Doch noch ist es nicht so weit. Am Montag formiert sich das Wahlkomitee, das dann in den Tagen darauf seine erste Sitzung abhalten wird.

Noch betont ruhig erklärt sich übrigens der aktuelle Präsident, Alexander Wrabetz. Ende Mai meinte er im 90minuten-Interview, angesprochen auf die Wahl im November: "Wir möchten uns auf das Ende dieser Saison konzentrieren und uns gut für die kommende aufstellen. Es müssen jetzt keine großen Erklärungen abgegeben werden. Die mediale Diskussion wird wohl ohnehin kommen."

Und: "Einstimmigkeit ist uns lieber als eine große Auseinandersetzung. Wenn es mehrere werbende Gruppen gäbe, dann soll die Diskussion fair sein und nicht den Verein monatelang lähmen und zu Nachwirkungen führen."

Ob man das Wort Wahlkampf jetzt hören möchte oder nicht. Klar ist, dass sich die ersten Kandidaten positionieren. Es liegt an ihnen selbst, ob der Wunsch von Wrabetz auf eine faire Zeit in Erfüllung gehen wird oder nicht.