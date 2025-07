Andreas Ivanschitz: "Hatten natürlich ein Auge auf Guido Burgstaller"

90minuten: Ein finanzieller Bonus, der jenen Vereine, die die Lizenz erhalten, zusteht, hat bei den Überlegungen im Frühjahr keine Rolle gespielt?

Ivanschitz: Nein! Es ging nie um Geld, wir haben keinen Bonus erhalten. Soweit ich weiß, wären wir dafür auch nicht infrage gekommen, weil bestimmte Infrastrukturkriterien erfüllt werden müssen.

90minuten: Kommen wir zum Kader für die kommende Saison. Die ein oder andere Verstärkung ist schon angekommen. Wie viel vom geplanten Transferprogramm ist schon abgeschlossen?

Ivanschitz: In erster Linie war es wichtig, uns nach der abgelaufenen Saison kritisch und ehrlich zu hinterfragen. Wir waren alle nicht zufrieden, die Resultate waren am Ende nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben Positionsprofile geschärft und müssen vielleicht andere Reize setzen, als bisher. Ein erster Schritt war, zu entscheiden, mit welchen Spielern aus unserem Kader wir weitermachen wollen. Parallel waren wir in unserer Suche nach Verstärkungen schon weit fortgeschritten und konnten die ein oder andere Verpflichtung früh unter Dach und Fach bringen. Das waren die ersten beiden Phasen. Jetzt sind wir in der dritten Phase, in der sich entscheidet, ob uns der ein oder andere Spieler noch verlassen wird. Gleichzeitig wollen wir den Kader punktuell weiter verstärken. Was mir wichtig ist, ist das Zeichen an den Nachwuchs. Als Belohnung für gute Arbeit in der letzten Saison wollen wir einigen jungen Spielern erste Profiverträge geben.

90minuten: Geht es bei den möglichen Abgängen um Ausleihen von Ergänzungsspielern?

Ivanschitz: Wir haben den ein oder anderen Spieler, der sich verändern möchte. Dazu haben wir uns auch schon ausgetauscht. Jetzt warten wir ab, was sich tut. In den nächsten Wochen werden wir wie gesagt auch selbst den Markt sondieren, um zu schauen, wer uns stärker machen kann.